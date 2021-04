Žiaci ZŠ a SŠ sa nebudú musieť preukazovať negatívnym testom: Platí však jedna výnimka!

Od štvrtka (29. 4.) sa umožňuje vstup žiakov bez testu do škôl a školských zariadení. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Platiť však bude jedna výnimka, kedy žiak negatívny test potrebovať bude.