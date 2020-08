Podľa riaditeľa Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Trebišov Lukáša Fraštiu došlo na farme v časti Čalovka k utrateniu 210 zvierat. Po úhyne jednej ošípanej minulý týždeň došlo k príznakom nákazy aj u ďalších kusov. Akým spôsobom sa vírus na farmu dostal, zatiaľ nie je známe.

Fraštia pritom novinárov informoval, že laboratórnym nálezom Veterinárneho ústavu vo Zvolene sa najnovšie potvrdila možnosť prenosu nákazy AMO hmyzom. Išlo o pozitívne vzorky múch z farmy ošípaných v Luhyni v Trebišovskom okrese, kde pre výskyt AMO museli minulý týždeň zlikvidovať takmer 400 ošípaných. "Takže, je to možný vektor prenosu, môžu to preniesť aj muchy. Zhodou okolností pri Luhyni v blízkom okolí boli nájdené uhynuté pozitívne diviaky, a aj tu za farmou bol zhruba pred dvoma týždňami nájdený uhynutý diviak, ktorý bol po vyšetrení pozitívny," konštatoval riaditeľ RVPS. Ideálny sa tak podľa neho javí chov ošípaných v klimatizovaných uzavretých priestoroch. "Sú aj takéto veľkokapacitné ošipárne, ale je ich málo a stojí to veľa peňazí. Takže, je na mieste sa zamyslieť, v akých priestoroch chovať ošípané," dodal.

