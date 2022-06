Do vybraných turistických atrakcií začali premávať letné sezónne vlaky, prinášame dôležité zmeny.

Z dôvodu modernizácie uzla Žilina a tým súvisiacimi kapacitnými obmedzeniami dochádza k zásadným zmenám vo vedení medzinárodných rýchlikov R 3XX z Banskej Bystrice do Česka – Ostravy. Po novom všetky tieto rýchliky končia vo Vrútkach, z Vrútok bude zabezpečený prestup na rýchliky z Košíc do Žiliny a následne zo Žiliny pôjde vlak do Ostravy. Cestujúcim to poriadne skomplikuje dopravu, pretože budú musieť až 2-krát prestupovať, navyše v úseku Vrútky – Žilina nie je zabezpečená adekvátna náhrada a budú sa tak musieť približne 20 minút tlačiť v už beztak preplnených vlakoch z Košíc do Bratislavy. Národný dopravca však sľubuje, že ide len o dočasné nevyhnutné riešenie.

Viacerých cestujúcich, ktorých sme sa na túto zmenu opýtali boli zaskočení. „Vôbec som netušila o tejto zmene, pravidelne dochádzam z Vrútok do Čadce a táto zmena mi riadne skomplikuje cestovanie,“ hovorí pani Jana z Vrútok. Pán Ján z Turčianskych Teplíc to však vidí inak: „Pravidelne/ nepravidelne cestujem týmto spojom za dcérou do Česka, vždy mám aj dosť batožiny a veru teda keby benzín nestojí skoro 2€ tak by som radšej išiel autom, trepať sa s kuframi na 2 prestupy je ozaj moc, ďakujeme železniciam, že nám takto komplikujú život,“ hovorí rozhorčene. Väčšina ľudí však túto zmenu nepostrehla, hoci vlakový dopravca už týždeň o tom informuje na svojej web stránke.

Redukujú regionálne rýchliky na Považí

Z dôvodu zefektívnenia železničnej dopravy a objednávky Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) dochádza k obmedzeniam viacerých vlakov na Považí. Vybrané regionálne rýchliky(RR) zo Žiliny do Bratislavy budú počas víkendov a sviatkov dočasne do konca letných prázdnin zrušené a podobne aj vybrané vlaky zo Zvolena do Košíc, zmena sa týka aj viacerých osobných vlakov, ktoré nebudú vedené počas voľných dní. Niektorým osobným vlakom a Rexom sa menia časové odchody, niektoré odchádzajú skôr, iné zas neskôr. Počas pracovných dní by sa však nič meniť nemalo.

Na východe krajiny budú osobné vlaky bez sprievodcov

Na trati z Prešova do Bardejova, z Humenného do Stakčína a z Humenného do Medzilaboriec budú vlaky od začiatku letných prázdnin (1.7.2022) premávať v takzvanom režime samoobslužného výpravného systému. V praxi to znamená, že cestujúcim nekontroluje lístok sprievodca, ale musia si ho označiť sami. Tento systém je už dlhodobejšie zaužívaný na tratiach TEŽ vo Vysokých Tatrách. Národný dopravca argumentuje, že tento režim sa zavádza na

tratiach s nízkou frekvenciou cestujúcich a s vysokým nárokom na bezplatnú prepravu. Na týchto tratiach jazdia len krátke motorové vlaky, takže výpravu vlakov by to ovplyvniť nemalo. „SVS zavádzame napríklad v prípadoch, že daná trať má vo väčšine vlakov nízku frekvenciu cestujúcich, resp. vysoké percento cestujúcich s nárokom na bezplatnú prepravu (BP), čo je skôr prípad týchto tratí,“ potvrdil hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

O rozsahu rušenia a spojoch do Maďarska čítajte na ďalšej strane >>>