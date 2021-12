Od nedele 19. decembra 2021 do odvolania redukuje dopravu o viac ako 350 pravidelných vlakov. Podľa cestujúcich hrozí, že zvyšné budú opäť preplnené.

Zrušené vlaky sa dotknú stoviek miest a obcí. Paradoxne, väčšina ich predstaviteľov včera o zmenách ani netušila. "Oficiálne nás nikto neinformoval. Cez komunikačné kanály mesta ju posunieme obyvateľom a preštudujeme detaily. Počas sviatkov by redukcia dopravy teoreticky nemusela spôsobiť väčšie ťažkosti, ale v súvislosti s problematickými autobusovými spojmi po zmene dopravcu v rámci kraja sa mesto na tento krok železníc pozerá s určitými obavami. Do začiatku dennej školskej dochádzky musí byť toto dočasné opatrenie ukončené. Mesto po sviatkoch železnice osloví a bude apelovať na to, aby sa vedeli nielen Senčania dopravovať najmä do zamestnania a do škôl. Najmä kým sa definitívne nevyrieši situácia s autobusovou dopravou," reagovala napríklad hovorkyňa Senca Martina Ostatníková.

Zaskočený bol aj starosta obce Kraľovany Ľuboš Palovič: "Zatiaľ nás o tom nikto neinformoval, ani obyvatelia nehlásili žiadne možné problémy."

„Výpadok sa, samozrejme, dotkne aj obyvateľov nášho mesta a okresu, keďže Nové Zámky sú dôležitým dopravným uzlom. Bohužiaľ, ako už tradične, so samosprávou túto situáciu nikto nekonzultoval a obyvatelia boli postavení pred hotovú vec,“ hneval sa primátor Nových Zámkov Otokar Klein.

„Dočasné obmedzovanie železničnej osobnej dopravy sa týka najmä spojov mimo prepravnej špičky, nič to však nemení na tom, že sa negatívne dotkne obyvateľov Prešovského kraja. Obzvlášť v pandemickej situácii, keď sa výrazný ohľad kladie na minimalizáciu počtu osôb v uzavretých priestoroch, tomuto opatreniu ministerstva dopravy nie celkom rozumieme. Môže totiž viesť k zvýšenej koncentrácii cestujúcich v menšom počte vlakov. Veríme, že železničná osobná doprava bude v čo najskoršom čase uvedená do pôvodného prevádzkového režimu,” reagovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová.

„Situácia nás neteší. Uvedomujeme si však, že je to celoslovenská situácia, aj čo sa týka nedostatku šoférov a pandémie," dodala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman Habancová.

