Jozef počas celého pojednávania sedel mlčky a sem tam pozeral okolo seba. Dokonca nereagoval ani na svojich rodičov, ktorí ho prišli podporiť. Pred tým ako sa senát Najvyššieho súdu odobral na poradu svoj čin oľutoval. Nikto však nerátal s tým, čo Jozef po skončení pojednávania vyvedie. Muž asi nezvládol to, že mu súd potvrdil 22-ročné väzenie.

„Lipšic voľakoho zabil a nikto ho nesúdi. Nespravodlivosť.“ kričal emotívne rozladený Jozef ako v spoločnosti eskorty Zboru väzenskej a justičnej stráže opúšťal pojednávaciu miestnosť. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic totiž jeho prípad dozoroval.

„Žebrák vyj***ný, sk***ený! Nech skape do rána aj s jeho materou. Žebrák vyj***ný, sk***ený!“ stihol ešte zakričať rozhorčene právoplatne odsúdený Jozef, kým sa za ním zavreli dvere.

Znalci konštatovali problémy s agresivitou

Na "chodbové extempore" právoplatne odsúdeného Jozefa reagoval aj Lipšic, ktorý si to celé musel vypočuť. „Znalci konštatovali, že agresivita je u obžalovaného istým problémom. Obhajoba to spochybňovala. Teraz si myslím, že každý mohol počuť reakciu, ale to ja príliš nebudem komentovať,“ skonštatoval špeciálny prokurátor.

Zobudil sa v kaluži krvi

„Ja som proste išiel z diskotéky domov a tu som kľakol pred vchodom," takto opísal pred súdom jeden z postrelených, 31-ročný muž zo Šurian, čo sa udialo. Dieru v sklenej výplni vchodových dverí, ktorú guľka tiež spôsobila, si vraj ani nevšimol.

Susedia streľbu nepočuli a zraneného muža ošetril lekár, až keď sa vyspal. „Ja som sa najedol a som išiel spať, a ráno som sa zobudil celý od krvi. Bola to taká, až do hneda ladená krv," pokračoval v rozprávaní zranený muž. Ten potvrdil, že strelca pozná, ale nikdy s ním ani nehovoril.

Druhý postrelený je vodičom autobusu, ktorý si útočníka pamätá z detstva. Stretli sa v krčme pred útokom. „Išiel som pre ďalšiu rundu a cestou som do obžalovaného drgol, aby nerýpal do muža, s ktorým stál pri výčape. Toto si všimol majiteľ krčmy, ktorý dobehol s tým, že aby sme nerobili bordel. Ja som mu vysvetlil, že som prišiel len na pivo s manželkou a s priateľmi,“ opísal. V krčme bol podľa vlastných slov do skorých ranných hodín. Manželka odišla skôr.

Mal vnútorné krvácanie

Keď sa nad ránom vracal domov, niekoľko metrov od bytovky začul pri kríkoch výbuch. Najprv si myslel, že po ňom niekto hodil petardu. „Odtiaľ vlastne na mňa obžalovaný vystrelil. Nevedel som, že išlo o strelnú zbraň. Nevidel som ho, že tam bol ukrytý. Dajako som sa dotackal domov. Nevedel som, že to je vážne. Neskôr som začal padať do bezvedomia," opísal, čo prežíval. Do nemocnice ho viezla záchranka, kde mu museli vyčistiť brušnú dutinu a dokonca aj skrátiť poškodené črevo.

Jozefa najprv obvinili z ublíženia na zdraví a výtržníctva. Okresný súdu rozhodol o jeho väzobnom stíhaný. Vyšetrovatelia z Národnej kriminálnej agentúry spolu s Úradom špeciálnej prokuratúry si prípad neskôr prevzali a zmenili právnu kvalifikáciu na úkladnú vraždu v štádiu pokusu.