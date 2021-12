Na 8. ročníku Svetovej olympiády v mentálnej aritmetike, na ktorom sa zúčastnilo 650 súťažiacich z 25 krajín získala naša Rebecca Meszárosová krásne 4. miesto, a to v kategórii dospelých, hoci má len 16 rokov!

Rebecca, ktorá sa našla v nevšednej disciplíne mentálnej aritmetiky je nesmierne húževnatá a usilovná a podľa mamy vždy presne vie, čo chce. Aj túto záľubu si vlastne našla sama.

„Keď sa hlásila do bratislavskej školy mentálnej aritmetiky, bola vekovo na hranici, mala už 13 rokov, ale vzali ju a po pár mesiacoch nám riaditeľ povedal, že jednotkou na celom Slovensku,“povedala nám s úsmevom jej mama Miriam, ktorá je učiteľkou matematiky. Istý čas zhodou okolností svoju dcéru aj učila matematiku a na prvú matematickú olympiádu ju prihlasovala s malou dušičkou, či mame učiteľke neurobí hanbu. Neurobila, ale jej výnimočnosť sa prejavila až neskôr.

Používa obe mozgové hemisféry súčasne

Mentálna aritmetika je spôsob počítania, ktorý je zaužívaný v mnohých krajinách sveta, ale u nás je neznámy. K zvládnutiu učiva je potrebné aktívne využívať japonské počítadlo abakus.

Zvláštnosťou je, že touto metodikou sa dieťa naučí používať obidve mozgové hemisféry súčasne. Cieľom toho je veľmi rýchlo pracovať s informáciou. Dieťa prijme informáciu, vyhodnotí ju a zároveň aj aplikuje. Rebecca sa tejto výnimočnej disciplíne venuje dva roky a už dosiahla svetový úspech.

Školu mentálnej aritmetiky v Bratislave vlastnia Sonja a Daniel Djemrovski. Popri tejto škole chodí Rebecca aj do normálnej školy a tiež do hudobnej.

Do šou Amerika má talent si nacvičila špeciálne číslo. „Mala by som hrať na klavíri a súčasne počítať, čo vôbec nie je jednoduché,“ prezradila svoje tajomstvo Rebecca. Zatiaľ sa však jej účasť posúva na neurčito. Rebecca sa nakoniec rozhodla, že si počká na živé vystúpenie „Je to dosť náročné zosúladiť klavír a čísla v online priestore. Chce to maximálne sústredenie a ani sekundu zaváhania, čo sa pri prenose dát môže ľahko stať,“ zdôvodňuje svoje rozhodnutie.

„Som presvedčená, že ešte bude mať veľa príležitosti v živote predviesť, čo dokáže,” verí jej mama.

Zahrala si v americkom filme

Nedávno si Rebecca začala plniť svoj životný sen stať sa herečkou. Zahrala si ako komparzistka v americkom filme z II. svetovej vojny The Performance. Do komparzov chodí síce od 8 rokov, ale táto skúsenosť je pre nu naj. Teší sa tiež, že si vyskúšala viaceré dobové kostýmy.

Film sa nakrúca v Bratislave podľa námetu Arthura Millera. Hlavnou hviezdou v úlohe talentovaného tanečníka sa predstaví Jeremy Piven, známy herec a osobnosť americkej televíznej obrazovky, režisérkou filmu je jeho sestra Shira Piven.

Bratislava v tomto filme predstavuje niekoľko miest. Bratislavčania so záujmom sledovali napríklad nakrúcanie na Námestí SNP, kde štáb z budovy Ministerstva kultúry vytvoril poštu v americkom New Yorku. Náhodní diváci mohli sledovať nakrúcanie s mnohými komparzistami a hercami, ako aj hlavnou hviezdou Jeremym Pivenom. V komparze bola aj Rebecca a táto skúsenosť ju ešte viac utvrdila v tom, že sa raz chce stať herečkou.

