Zvládli by ste to? Štrnásťročný Tomáš trpí zriedkavým genetickým ochorením, kvôli ktorému musí nosiť vonku na slnku špeciálnu kuklu. Pre chorobu si neraz zúfa a už si chcel aj siahnuť na život!

Tomáš Zeman z dedinky Obid pri Štúrove je zrejme jediný Slovák, ktorý trpí zriedkavým genetickým ochorením s názvom xeroderma pigmentosum.

Štrnásťročný Tomáš žije s rodinou odmalička v byte so zatemnenými oknami. Na prechádzku bez špeciálneho oblečenia smie ísť len potme. Donedávna si obliekal špeciálnu kombinézu a pri bicyklovaní si na hlavu stále naťahuje kuklu s ventilátorom. Kým koža zdravého človeka bez problémov zvládne dennú dávku UV žiarenia, tá jeho na slnečné lúče reaguje tvorbou tumorov.

„Reaguje aj na prudké výkyvy počasia, niekedy má také bolesti, že nevládze vstať z postele,“ vzdychne si mama Edina Papp. Nádory Tomášovi lekári vyrezávajú štyri - päťkrát ročne a zákroky na koži už rodina prestala rátať.

Tomáš vždy ťažko niesol, že je "iný" ako jeho kamaráti a spolužiaci. V puberte sa to ešte zhoršilo. „Odkedy si o svojej chorobe dokáže nájsť informácie, je z nej unavený a občas máva panické ataky,“ smúti mama Edina Papp. „Hovoríme spolu citlivo, no otvorene. Nie je to ľahké, no opakujeme, že celá rodina mu je jeho oporou a nikdy to nevzdáme,“ dodá pani Edina, matka štyroch detí.

