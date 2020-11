Starosta Štefan Borkovič napísal: "Prosíme občanov, ktorí sa nachádzajú v povinnej karanténe, aby označili svoju schránku, príp. vstupné dvere červeným papierom, červenou stužkou alebo iným jednoznačným spôsobom, že ich domácnosť sa nachádza v povinnej 10 dňovej karanténe."

Ochrana doručovateľov

V obci s 1260 obyvateľmi bolo pozitívne testovaných 16 osôb. A práve tento počet podnietil vedúcu miestnej pobočky Slovenskej pošty, ktorá v snahe ochraniť svojich zamestnancov požiadala obec o pomoc. "Výsledkom bol tento oznam. Nechcel som týmto krokom nikoho označkovať ani nejako znevážiť, veď chorobu si nikto nevybral. Jediným dôvodom je ochrana doručovateľov a kuriérov, lebo mnohí z tých, ktorí sú doma, robia objednávky cez e-shopy a zásielky im musí niekto priniesť," vysvetľuje Borkovič.

Dodáva, že to bolo len odporučanie, nikoho nenútil. "Ak sa rozhodne niekto označiť schránku, budem rád, ak nie, nútiť nikoho nebudem!"

Netají, že ho prekvapilo, že niekto rozpútava vášne kvôli oznamu.

Názory ľudí sa rôznia

Komentáre ľudí na sociálnej sieti sa rôznia. Zatiaľ čo jedni poukazujú, že niečo podobné je bežné napríklad v Maďarsku alebo v Rakúsku. Iní to vnímajú veľmi dramaticky a porovnávajú označenie schránok v Žitavanoch so symbolom nacistického prenasledovania - žltou židovskou hviezdou.

Janka: "Aj v Maďarsku takéto zaviedli...to len vy mudrci si myslíte,že všetko sa deje len na Slovensku!"

Erica: "Nič na tom nie je zle, ľudia sú už priveľmi precitliveli a za všetkým hľadajú ublíženie či siahnutie na ich ľudské práva!"

Mi Riam: "Každý, kto tu obhajuje tieto označovania pozitívnych, nech si to zoberie na seba a zamyslí sa, či by chcel byť takto označený, keby sa to týkalo jeho... žijeme veľmi zvláštnu dobu- zákony si tu už vymýšľa hocikto! (Ja osobne som sa nedala testovať, ani nemám modrú vstupenku na slobodu- som onkopacient- to len pre tých, čo si myslia, že preto zastávam pozitívnych, lebo aj ja som... je mi jedno, či som negat., lebo pozit.- som v “karanténe” už dávno.)

Hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková uviedla, že momentálne nevyzývajú ľudí na označenie schránok. "Urobili sme tak len počas prvej vlny pandémie koronavírusu, aby sme zamedzili jeho šíreniu medzi ľuďmi.“ Spresnila, že vychádzali pri tom z denných nariadení Úradu verejného zdravotníctva.