„Zvláštne, s príchodom Dušičiek mi na okno vždy zaklope spomienka na Evu Kostolányiovú, ktorá by 2. novembra oslávila už 79. narodeniny,“ povedal nám muzikant Ľubo Belák, keď sme sa ho pýtali na naslávnejšiu Trnavčanku, ktorá spievala v jeho kapele.

Zastavenie Ľuba Beláka pri tomto výročí nie je len spomienkou na úžasnú speváčku, ale aj na čas, ktorý spoločne strávili pri hudbe, tanci, spoločných výletoch a červenom vínku, ktoré mali obaja radi.

Skupina Ľuba Beláka a Eva Kostolányiová v roku 1968. Zdroj: Archív Ľuba Beláka

„Spomínam si na Ženevu v roku 1971. Bolo 24.12., deň Vianoc a Štedrého večera. Večer sme mali nastúpiť na pódium v dancingu Le Gallion, aby sme hrali do tanca a na počúvanie švajčiarskym kalvínom. Aspoň si myslím, že boli kalvíni, pretože pre nich Štedrý večer nič neznamenal. Pokiaľ u nás na Slovensku sa rodiny pripravovali osláviť najväčší sviatok roka, vo Švajčiarsku sa ľudia vybrali do reštaurácií a zábavných podnikov. S Evičkou sme si preto naplánovali, že si Štedrý večer urobíme sami. Na poludnie sme zašli do útulnej reštaurácie v centre Ženevy a objednali sme si typické vianočné jedlá. Nechýbal ani kapor a akási kapustnica. Na čo si však spomínam najradšej, bolo červené vínko. Mali sme ho obaja veľmi radi. Objednali sme si Beaujolais Villages, celú sedmičku. Prvý prípitok patril našim rodinám doma, na Slovensku. Boli to moje prvé Vianoce bez stromčeka, rodiny, ale zato s dobrou priateľkou,“ prezradil nám Ľubo Belák s tým, že túto krásnu spomienku zaradil aj do svojej knihy Čierne na bielom.

Eva Kostolányiová bola výnimočná speváčka. Zdroj: Youtube

„Eva bola zvláštna. Jej ženskosť prekrývala úžasná ctižiadostivosť. Vedela pre svoj spev a pódium, ale najmä pre svojich divákov a poslucháčov urobiť maximum. Každú pieseň, ktorú prevzala do svojho repertoáru stokrát poprevracala, kým si ju osvojila. Bola detailistka. Záležalo jej na všetkom. Od spievania, cez hudobný sprievod až po pohyb na javisku, oblečenie, mejkap a vlasy. Všetko muselo byť stopercentné,“ spomenul si a pridal aj dôkaz z ich prvého zájazdu do zahraničia.

Eva vtedy pripravila tanečnú šou na cigánske melódie, kde hudobníci mali aj tancovať. „Mali ste nás vidieť. Pôvodom bigbítoví hráči a rockeri sa zmenili na tanečníkov v cigánskych kostýmoch. Tancovali sme, plies- kali sa po stehnách a spievali v rómskom jazyku,“ smeje sa Belák.

Po prvýkrát sa predviedli v Hungárii. Bola to známa tančiareň, v švajčiarskom stredisku Montreux pri Ženevskom jazere. Belákovci nastúpili na pódium po skupine Braňa Hronca, ktorý v Hungárii účinkoval pravidelne každý rok. Mali obavy. Predsa len boli oproti Hroncovcom neskúsenou hudobnou skupinou.

Stalo sa však niečo nečakané. Po predvedení cigánskej šou prišiel majiteľ podniku Charlie Weibel požiadal Belákovcov, aby sme celý cigánsky program predviedli ešte raz.

„Potom sme prebrázdili tisíce kilometrov po viacerých krajinách a navštívili viaceré krajiny. Evička pôsobila v mojej hudobnej skupine takmer dva roky,“ spomína dojato Belák.

Muzikant Ľubo Belák spomína rád a veru aj má na čo. Aj preto má každú stredu na Trojke spomienkový seriál Kde bolo, tam bude.

„Kostolányiová bola to výborná tanečníčka a speváčka aj s hereckým talentom a dobrý, skromný človek,“ hovorí textár Ľuboš Zeman, ktorý jej napísal tri pesničky, jednou z nich bol aj duet s Michalom Dočolomanským Haló tam.