Predstavovať niekomu účastníka reality šou Mojsejovci Františka Kabrheľa prezývaného Versače, by bolo nosením dreva do lesa. Extravagantný Nitran, ktorý sa zviditeľnil pred rokmi v reality šou z košického Pereša, ani po rokoch neupadol do zabudnutia. A stále dokáže niečím prekvapiť!

O Versačeho, ktorý sa stal v Taliansku vyhľadávaným bytovým dizajnérom, prejavila záujem istá kozmetická spoločnosť.

Tajnostkársky Versače

Kabrheľ sa tým nepochválil sám. Našej redakcii sa podarilo získať promo fotografie, ktoré vyhotovila renomovaná slovenská fotografka (jej meno však nie je možné zverejniť - pozn. red.). Zábery sú tzv. predprípravou na profesionálne fotenie v Taliansku, kde sa Kabrheľ stal tvárou kozmetickej firmy na výrobu gélov, krémov a balzamov na pery.

V snahe overiť si danú informáciu kontaktovali sme Františka Kabrheľa. Bol prekvapený. Najskôr nemal chuť rozprávať, ale neskôr sa rozhovoril. "Áno, je to tak. Oslovila ma na spoluprácu zahraničná kozmetická firma, aby som sa stal ich tvárou. Ide o prírodné produkty bez chemických prídavkov, čo mne osobne vyhovuje, keďže sa zdravo stravujem a vyhýbam sa kadejakým umelinám," povedal Kabrheľ.

Zmluva nepustí

Dodal, že zmluva mu zatiaľ neumožňuje prezradiť nič viac. "Teraz budú nasledovať profesionálne fotenia v Taliansku. Veľmi sa teším na spoluprácu, predsa len, je to niečo nové, čo som doteraz ešte neabsolvoval,“ povedal evidentne natešený Kabrheľ. Zaujímalo nás, odkiaľ sa o ňom dozvedel zahraničný partner.

POZRITE SI JEHO NOVÉ FOTO >>>>

"Majú agentov, ktorí hľadajú po celom svete zaujímavé typy ľudí, tie preverujú, hodnotia a ktoré im vyhovujú napokon oslovia. Pri úvodnom rozhovore som sa dozvedel, že videli moje fotografie na sociálnej sieti, ale dostali na mňa aj veľmi pozitívne referencie od osôb, ktoré ma poznajú a upozornili na mňa. Zabodoval som u nich zmenou, ktorou som prešiel, i tým, ako na sebe pracujem, športujem a udržiavam sa,“ vysvetľuje Versače.

Nore sa nespovedá

Na to, či sa pochválil so svojím úspechom aj bývalke Nore, povedal: „Ona mi tiež nehovorí, čo má nové. Len si o tom niekde prečítam alebo ma informujú médiá, keď chcú, aby som sa k tomu vyjadril a podobne. Každý z nás si žije svoj život a nespovedáme sa jeden druhému,“prízvukuje Nitran.

Pestrý život

František Kabrheľ, ktorý dostal prezývku Versače práve v reality šou Mojsejovci, sa dostal do povedomia verejnosti nielen nákladným spôsobom života, ale najmä súdnymi spormi s Norou, ktorá mu odmietla vrátiť mnohomiliónovú pôžičku. Po dlhoročných ťahaniciach prišla prekvapujúca svadba úhlavných nepriateľov ako záchrana Nory pred pobytom za mrežami.

Zväzok sa napokon po dvoch rokoch skončil rozvodom. Dnes síce tvrdia, že normálne spolu komunikujú a občas skočia aj na kávu, ale zatiaľ čo o Nore počuť najmä v súvislosti s jej psom a so sťahovaním sa z podnájmu do podnájmu, Kabrheľ žije vo vlastnom a na poriadne vysokej nohe. Pendluje medzi slnečným Talianskom a rodnou Nitrou, kde žijú jeho rodičia a sestra. Najnovšie sa v meste pod Zoborom šušká, že Versače je čerstvo zamilovaný. K danej téme sa však Nitran odmietol vyjadriť. "Nebudem to nijako komentovať," povedal so smiechom a ukončil rozhovor.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom >>>

Anketa Podľa vášho názoru má Versače šancu preraziť na poli modelingu? áno 0% nie 0% možno 0% neviem posúdiť 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný