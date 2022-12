Erby si dalo mesto objednať ešte v roku 1995. „Začiatkom týždňa sme prijali správu, že na vstupe do mesta chýbajú erby, ktoré boli pôvodne vyrobené z bronzu. Dali sa urobiť na zákazku v roku 1995 u pána Novotného z Kremnice. Presný dátum zmiznutia nevieme, ale skutok bol hneď nahlásený mestskej polícii, ktorá to šla preveriť, skontrolovala všetky vstupy do mesta a následne sme zistili, že erby zmizli dva, ďalší sa stratil pri vstupe do Novák. Pôvodne sme vedeli len o erbe pri vstupe do Handlovej. Ďalšie dva sme následne dali prostredníctvom technických služieb odstrániť, aby prípadne nedošlo k ďalšej krádeži,“ povedala vedúca kancelárie primátorky mesta Prievidza Diana Dušeková.

Tá potvrdila, že v prípade erbov rozhodne nejde o lacnú záležitosť. „Našli sme v archívnych záznamoch, že ich nadobúdacia hodnota bola 82-tisíc slovenských korún, takže to už určite spadá pod trestný čin a vec bude ďalej prešetrovať polícia,“ dodala D. Dušeková.

Do pátracej akcie sa okamžite zapojila prievidzská mestská polícia, ktorá spolu so štátnou políciou obišla všetky zberné suroviny v meste. Erby však zatiaľ nenašli. Podľa vedenia mesta boli bronzové erby uchytené v betónovej konštrukcii, odkiaľ ich páchateľ zrejme odpílil.

Zdá sa však, že na takúto trúfalú akciu by jeden človek nestačil. „Je to záhada. Pretože to určite nemohol zvládnuť jeden človek. Tie erby sú veľké približne pol metra a keďže sú z bronzu, sú ťažké. Navyše sa nachádzali na frekventovaných vstupoch do mesta. Ide o hlavné, príjazdové ťahy, kde je nepretržitá premávka,“ uzavrela Dušeková.

Vedenie mesta dúfa, že erby sa nájdu a vrátia na pôvodné miesto, ak sa tak však nestane, počíta s tým, že dá zhotoviť repliku. Originál je však originál a tak sa do pátrania aktívne zapojili aj mestskí radní. Zástupca primátorky mesta Michal Dobiáš sa dokonca obrátil na pátrací tým HAKA s prosbou o výzvu motoristom, ktorí mohli v čase krádeže prechádzať okolo a všimnúť si, prípadne zachytiť na autokamere zlodejov.