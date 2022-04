V čele smútočného sprievodu bol historický biely koč s rakvou. Ten ťahal pár grošovaných koní. Po cirkevnom obrade cestou na cintorín mali kone problém vybrať jednu zo zákrut, po ktorej následovala spadovitá cesta vydlaždená kockami.

Tento terén bol nad sily jedného z koníkov a ten spadol tak nešťastne, že sa tzv. rozpleštil. Žena, ktorá sedela na kozlíku duchaprítomne podržala opraty, a jej kolega s ďalšími dvoma mužmi priskočili k truhle s nebožtíkom, aby zabránili jej pádu na zem. Potom ju zriadenci preložili do auta a previezli do areálu cintorína. Ako dopadol nešťastný grošák sme sa nedozvedeli. Foto dramatického momentu nájdete galérii >>>

Najstarší vnuk nebohého rómskeho kráľa René (35) povedal len toľko, že ich rodina urobila všetko tak, ako si to Jendo želal a ako si to vyžadujú ich tradície a zvyky. Stojka podľahol rakovine vo veku 74 rokov. "Dedo bojoval s ťažkou chorobou asi 8 mesiacov, napokon však svoj boj prehral. Stihol nám povedať, aký si želá pohreb i kde ho máme pochovať. Jeho želanie sme splnili," hovorí potomok uznávaného a váženého Róma.

Tri dni bez jedla

Spomenul, že musia dodržiavať starú tradíciu. "U Rómov platí, že do troch dní po smrti, musí ísť telo do zeme. Počas toho sa nič nerobí, len smúti a spomína na nebohého." Ako taká rozlúčka vyzerá, priblížil rómsky kráľ Róbert I. Botoš, v prospech ktorého sa Jendo v roku 2014 vzdal svojho titulu.

"Bol som pozvaný aj ja. Tri dni sa podľa tradície nesmie nič robiť ani jesť, len piť a spievať cigánske piesne, ale bez hudobného doprovodu. V deň pohrebu nesmú mať prítomní na sebe žiadne honosné šperky, ani vyzývavé oblečenie, aby všetka pozornosť bola upriamená len na nebožtíka. Je zakázaná červená farba oblečenia. Smútiaci hostia majú odev čiernej farby, blízka rodina tmavomodrej. Aj preto som si ja osobne nezobral kráľovskú reťaz, prsteň ani kráľovské sako. Nepatrí sa to, bola by to urážka Jenda i pozostalých," zdôrazňuje Botoš, ktorý prizvukuje, že so Stojkom mal veľmi dobrý a korektný vzťah, dokonca sa s ním v prípade potreby aj radil. "Bol to veľmi múdry a rozvážny človek. Každý ho rešpektoval. Budem na neho spomínať len v tom najlepšom," povedal evidentne zronený aktuálny rómsky kráľ.

Karty, alkohol, britva...

Pohreb bol taký, na aký sme zvyknutí u olášskych Rómov. Dubovú truhlu tzv. prezidentskú alebo kenedyovku prevážali na cintorín v bielom koči, ktorý ťahal konský záprah. Bola v tom aj istá symbolika, keďže Jendo celý život choval najmä grošáky.

"Svojho najobľúbenejšieho Dolára predal krátko pred smrtou, lebo sa hovorí, že milované zviera po smrti pána zvykne uhynúť a on nechcel niečo také dopustiť, preto mu našiel nového majiteľa," prezradil Jendov vnuk. Dodal, že aj preto mu dali do truhly bič. "Okrem toho sme pridali aj karty, kvalitný alkohol a britvu. Sú to veci, ktoré ho sprevádzali celý jeho život a podľa zvyku ich musí mať pri sebe aj po smrti," hovorí René.

Na pohrebe nešetrili

Ostatky Pavla Stojku uložili do hrobky, ktorej dno bolo vystlané pravým perzským kobercom, boky obložené bielym mramorom so zlatými lištami a vyzdobené červenými a bielymi umelými ružami. Rodina plánuje vyhotovenie náhrobku s portrétom Jenda v nadrozmernej veľkosti. "Dedo tam bude vyobrazený ako sedí v kresle so žezlom v ruke," prezradil vnuk. O cene za pohreb nechcel hovoriť. Majiteľ košickej pohrebnej služby podľa záberov ohodnotil celú výbavu na zhruba 5 - 10 tisíc eur.

Príležitosť pre zlodejov

Miestni spomenuli, že pohreb Jenda nebol taký honosný ako jeho otca Juraja Čuri Stojku v roku 1980 ani jeho manželky Rozálie Róza Stojkovej v roku 2005. "Hrobku starého pána vykradli dva dni po pohrebe. Nečudo, keďže rodina mu tam dala plno zlatých šperkov a veľkú finančnú hotovosť. Teraz si dávajú väčší pozor, čo pochovajú s nebožtíkmi. Varovaním je pre nich aj vykradnutie hrobu trnavského vajdu v januári 2021," povedal obyvateľ Senca, ktorý pozná zvyky tohto etnika.

