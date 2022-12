Anjelov, ktorých v týchto dňoch môžete stretnúť v centre mesta Piešťany alebo na Kúpeľnom ostrove, len tak niekde na Slovensku neuvidíte. Bytosti, ktoré rozdávajú lístočky so slovenskými prísloviami, porekadlami a pranostikami nemajú oblečené klasické biele šaty a na chrbte krídla, pripomínajúce vtáčie, ale vyzerajú úplne ináč.

Advent je obdobím, ktoré si mnohí z nás spájajú s pochôdzkami svätého Mikuláša s anjelom a čertom. Trojica odmeňuje najmä poslušné deti sladkými drobnosťami.

Platidlom je úsmev

V Piešťanoch to však majú zariadene ináč. V uliciach mesta môžete stretnúť mladé krásne dievčatá, predstaviteľky nebeských bytostí s košíčkami v rukách. V nich nemajú čokoládové dobroty, ale lístočky s prianiami pre okoloidúcich. Obsahom správ sú slovenské príslovia, porekadlá a pranostiky, ktoré majú v sebe viac múdrosti než mnohé dnešné zdroje informácií. Zadarmo to však nebude. Platidlom je úsmev obdarovaného.

Unikátny projekt

Za pozornosť však stojí niečo úplne iné. Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany podporila jedinečný projekt Slovenskí Anjeli, aký nikde inde na Slovensku nenájdete. „Vznikol s cieľom vniesť do predvianočných ulíc krásu, pozitívne myslenie a dobrú náladu. Spája sa v ňom slovenská lokálna umelecká tvorba, tradície a anjeli majú aj environmentálny rozmer, pretože sú odetí v ručne vyrobených upcyklovaných kostýmoch," uviedla pre Plus JEDEN DEŇ Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka Rezortu Piešťany.

Dať nový život

Spresnila, že projekt vznikol špeciálne pre vianočné trhy a veselice. "Mladé ženy v umelecky stvárnených kostýmoch šíria krásu, radosť a dobro, tiež pripomínajú bohatstvo našej ľudovej slovesnosti a upozorňujú zároveň na možnosti využitia zdanlivo nevyužiteľných materiálov. Kostýmy anjelov sú totiž vyrobené zo starých, nechcených alebo zvyškových materiálov, medzi ktorými sú aj dečky a výšivky po babičkách. Autorkou kostýmov je niekoľkonásobná Body Art majsterka Andrea Jacková, spoluautorkou je Martina Mareková, propagátorka hnutia Fashion Revolution, ktoré propaguje pretváranie nechcených vecí na veci chcené," predstavila hlavnú myšlienku projektu Nevolná.

Adventné zážitky

Výkonná riaditeľka na záver pridala pozvánku nielen na stretnutia s neobyčajnými anjelmi či Mikulášom, ale aj na ďalšie krásne adventné podujatia, či už zážitkové činnosti pre najmenších - kŕmenie zvieratiek v kontaktnej mini farme na vianočných trhoch na Kúpeľnom ostrove, fotografovanie sa pri rozprávkových saniach alebo vianočnom kamióne, čo sú nezabudnuteľné zážitky pre celé rodiny. Priaznivci zimného športu sa môžu zúčastniť na Roľničkovom behu a Nordic Walkingu na Havrane. „Adventné obdobie v piešťanskom regióne je na podujatia tradične naozaj bohaté a každý si môže tento čas vychutnať po svojom,“ uzavrela Tatiana Nevolná.

Kedy možete stretnúť v Piešťanoch živých anjelov?

• Nedeľa 11.12. od 15.30 do 19.00

• Sobota 17.12. od 16.00 do 19.30

• Nedeľa 18.12. od 15.30 do 19.00

