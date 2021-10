Vlani v marci denník Plus JEDEN DEŇ ako prvý uverejnil fotografie Františka Kabrheľa s hustou hrivou svetlých vlasov. V tom čase tvrdil, že po zmene ho nespoznali ani vlastní rodičia. Odvtedy sa zmenil ešte výraznejšie.

"Zmena identity"

Tí, ktorí účastníka reality šou Mojsejovci poznajú, tvrdia, že nebyť známeho hlasu, prešli by okolo neho bez povšimnutia, hoci najmä oblečením je iba ťažko prehliadnuteľný. Hviezda televíznej relácie sa nikdy netajila tým, že miluje luxusné značkové veci a len tak hocičo by si na seba nedala. O tom, že je to skutočne tak, presviedčal svoje okolie najmä v budovách súdov, kde ho bolo často vidieť, keďže mal mnohé nedoriešené spory s Norou Mojsejovou i jej expartnerom Braňom.

Plastiky? Nie!

Tie časy sú však už dávno minulosťou a extravagantný Nitran si napriek obmedzeniam, ktoré vyplynuli z "doby covidovej", užíva život naplno. Dôkazom sú jeho najnovšie dovolenkové fotografie, kde športuje, vysedáva v kaviarni alebo sa kúpe v mori. To, že by opakovane navštívil niektorú z kliník plastickej chirurgie, radikálne popiera. V snahe zistiť, aká je realita, sme oslovili primára plastickej chirurgie Inštitútu zdravia a krásy FRIAS v Bratislave Martina Dziubana.

Odborník o zozname

"Predpokladám, že absolvoval zákrok, ale vzhľadom na nižšiu kvalitu fotografií to môžeme len predpokladať. Osobne si myslím, že má urobenú korekciu uší, aplikovaný botulotoxín – vráska hnevu, prípadne čela; výrazné zoštíhlenie tváre je možno dané schudnutím alebo podstúpením bukálnej lipektómie, úpravou možno prešli aj dolné viečka," hovorí renomovaný plastický chirurg.

Podľa jeho slov v prípade, ak pri vyhotovení fotografií neboli použité žiadne filtre, vyzerá 44-ročný Kabrheľ v súčasnosti podstatne mladšie. "Kvalita výkonov, ak boli robené, sú vykonané dobre, teda na jednotku. Chcem zdôrazniť, že kvalitne a vkusne vykonané zákroky plastickej chirurgie alebo estetickej medicíny sú prínosom pre plnohodnotný život človeka a môžu mu dopomôcť k sviežejšiemu výzoru, vďaka čomu potom pôsobí aj vekovo mladšie," uzavrel Martin Dziuban.

Bokom sme v tomto prípade nenechali ani zhodnotenie outfitu Kabrheľa. Oslovili sme preto stylistku, odborníčku na módu, návrhárku a majiteľku módneho butiku v Košiciach Svetlanu El Halawany.