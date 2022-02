Spoločnosť SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. bola v minulosti súčasťou hotelovej skupiny Danubius Hotels Group.

Jednotná značka

"Prirodzenou profiláciou niektorých hotelov a destinácii došlo v roku 2019 k vyčleneniu skupiny Ensana. Tá združuje hotely, ktoré okrem štandardného ubytovania ponúkajú hosťom aj zlepšenie zdravia a fyzickej kondície. Cieľom je, aby sa všetky tieto kúpeľné destinácie a liečebné hotely skupiny dokázali prezentovať pod jednou značkou. Oficiálny názov je Kúpele Piešťany Ensana Health Spa Hotels," informovala Kristína Jančovičová. Spresnila, že názov Ensana je odvodený od latinského slova “uzdravovať”, čo odzrkadľuje poslanie celej skupiny.

Viac foto nájdete v galérii ►►►

Nerozpoznateľné vlnky

Súčasne so zmenou názvu bolo predstavené v rovnakom termíne aj logo. "Keďže voda je ústredným prvkom vyskytujúcim sa vo všetkých kúpeľných hoteloch skupiny Ensana, jej motív bol zvolený aj ako symbol loga. To znázorňuje vlnky, ktoré vznikajú pri dopade kvapiek vody na vodnú plochu," prízvukuje Jančovičová. To, že by niekto neznalý situácie rozpoznal, čo nový symbol kúpeľov predstavuje, je však len málo pravdepodobné.

Krkolomné názvy

Piešťancov okrem týchto zmien znepokojuje informácia, že majitelia kúpeľov chcú postupne zmeniť rokmi zaužívané názvy hotelov resp. kúpeľných domov. "V Piešťanoch k našim hotelom patria Thermia Palace, Esplanade, Splendid, Pro Patria, Jalta a Vila Trajan. Názvy týchto hotelov sa nemenili, menil sa len podtitul na Ensana Health Spa Hotel, ktorý sa v spojení s názvom hotela používa pri niektorých formách komunikácie. Je však pravda, že sme sa rozhodli premenovať krídlo Palace hotela Esplanade, pretože názov Palace sme chceli ponechať výlučne pre náš 5-hviezdičkový hotel Thermia Palace. Nový názov Alameda, ktorý pochádza zo španielčiny a znamená “alej” alebo “korzo”, viac vystihuje priestranný charakter tohto hotela, ako i jeho umiestnenie na Kúpeľnom ostrove," znie pre miestnych neradostná správa.

V najbližšom čase plánujú premenovať aj krídlo Grand hotela Splendid na Eva. "V posledných dvoch rokoch si tento hotel obľúbilo veľa mladých rodín, snažili sme sa mu nájsť názov, ktorý odráža toto rodinné zameranie. S ohľadom na to plánujeme aj investície, ktoré v dohľadnom čase začneme realizovať."

Klientela až z Blízkeho východu

Kto konkrétne je vlastníkom kúpeľov sme sa nedozvedeli, len všeobecné info, že ide o akciovú spoločnosť s viacerými akcionármi, ktorej patrí kompletne celý Kúpeľný ostrov. "Momentálne máme rozpracovaný investičný plán na niekoľko rokov. Viac podrobností však v súčasnosti nemôžeme poskytnúť. Budú sa týkať výrazného zlepšenia komfortu a zážitkov našich hostí, ako aj zlepšenia technického vybavenia a koncentrácie na znižovanie emisií," uzavrela Jančovičová, ktorá spomenula, že ostatné dva roky boli pre nich podobne ako aj pre iné zariadenia v cestovnom ruchu náročné. V poslednom čase však záujem o pobyty u nich rastie. Najväčšiu časť klientely majú štandardne zo Slovenska, nasleduje Česko, ďalej hostia z nemecky hovoriacich krajín a Blízkeho východu.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom ►►►

Anketa Páči sa vám nový názov kúpeľov aj logo? áno 0% nie 0% páči sa mi len nový názov kúpeľov 0% páči sa mi len logo kúpeľov 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: