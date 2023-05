Kubulákovcov v ich odbore mnohí poznajú. Okrem toho, že sú chýrečnými a uznávanými pestovateľmi, ich meno sa zhruba 5 - 6 rokov skloňuje aj v súčasnosti s naozaj nebývalou činnosťou. Pred bránu svojho zeleninárstva vyložia napríklad koreňovú zeleninu, cibuľu, zemiaky, tekvicu hokkaido, cviklu a iné čo vypestovali na svojich poliach. Princíp je ten, že každý zo záujemcov sa obslúži sám. Nikto týchto ľudí nekontroluje ani nemonitoruje, je to ponechané na ich dobrú vôľu a čestnosť.

Priateľský odkaz

Na sociálnej sieti pán Kubulák milým spôsobom uverejní informáciu o ponuke i mieste kde tovar umiestnil. "Prajeme pekný slnečný deň. Dnes sme pre Vás vyložili zemiaky balenie 10 kg, cibuľu červenú a cviklu. Keby niekto potreboval, aby aspoň trochu ušetril. Ak prispejete do kasičky budeme radi nakoľko v produktoch je naša celoročná práca. Príspevok je samozrejme na Vás. Poprosím, aby ste si zobrali iba to, čo spotrebujete! Rodina Kubulákovcov a kolektív."

Prevýchova (zatiaľ) nefunguje

Takéto oznamy Martin uverejňuje pomerne často. A mnohí sa nenechávajú dlho vynukovať. Zaujíma nás preto či Slováci sú slušní a za odobratý tovar aj zaplatia alebo sa nájdu aj takí, ktorí "zabudnú" na platbu. "Musím povedať, že my to nerobíme pre peniaze, chceme ľuďom pomôcť v tejto neľahkej dobe. Zároveň ich týmto spôsobom chceme vychovať, že ak si niečo zoberú, tak dajú do kasičky dobrovoľný obnos peňazí," rozpráva dobrosrdečný poľnohospodár.

Priznáva, že s prevýchovou to zatiaľ nevyšlo. "Slovákov je veľmi ťažké vychovať. Potrvá to ešte dlho, ale verím, že napokon sa to podarí. Hoci musím povedať i to, že prichádzajú k nám aj veľmi slušní a disciplinovaní ľudia, ktorí naozaj "nakupujú" s mierou a myslia aj na ostatných," povie potešene.

