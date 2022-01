Už týždeň celé Slovensko rieši prípad v Miloslavove, kde obcou v okrese Senec otriasla udalosť z nedele 2. januára, keď partia miestnych tínedžerov stiahla 11-ročnú žiačku tamojšej školy do opusteného areálu bývalého družstva. Tam ju mali násilím opiť, vyzliecť donaha a videá zo svojho vyčíňania šírili na sociálnej sieti. Prípad vyšetruje polícia. My sme sa o ňom rozprávali s bývalým kriminalistom a profilovačom páchateľov trestných činov Matejom Snopkom.

Prípad má niekoľko rovín, aj skrytých, ktoré nevidno na prvý pohľad. Prirodzené je, že všetci teraz ľutujú obeť a podľa komentárov na sociálnych sieťach chcú lynčovať páchateľku a jej spolupáchateľov...

- To je prirodzená reakcia, ale problém je úplne inde. Keby teraz všetkých pozatvárali a dali im čo najprísnejšie tresty, tak by sa podľa mňa problém nevyriešil. V base sa tie deti akurát stanú ešte ostrejšie, a ako hovoria profesionálni psíčkari, hlavne vedúca sučka bude ešte ostrejšia.

Zastaviť to však treba...

- Samozrejme, ale zamyslime sa nad tým z pohľadu biblického výroku „nech hodí kameňom, kto z nás je bez viny“. Keď teraz peníme nad týmto hrozným činom, položme si aj otázku, či vieme, kde sú naše deti práve teraz alebo čo robia, keď nie sme doma a keď sú vonku. Nešikanujú niekoho? Alebo nie sú obeťami šikany?

Nad týmto sa teraz asi zamýšľa každý slovenský rodič. Otcovia a matky členov gangu z Miloslavova asi nevedeli, čo ich deti robia, ale o 14-ročnej Ele, ktorá gang viedla a je dcérou policajtky, vedela celá obec, že má násilnícke sklony a ona sama sa na sociálnej sieti vyjadrila, že tieto veci robí, lebo sa jej nemôže nič stať.

- To je pohľad nedozretej osobnosti, výplod nezrelého mozočka. Skoro každý páchateľ je dolapený. O svojej nezraniteľnosti bol presvedčený aj bin Ládin a nakoniec pochodil zle, hoci to bol kriminálnik oveľa vyššieho charakteru. Ale k tým rodičom chcem povedať aj to, že mnohí ľudia nevedia, čo robia ich deti, lebo musia v tomto štáte doslova bojovať o chlieb pre rodinu, o strechu nad hlavou a majú 2-3 zamestnania. Takže potom už nemajú čas a energiu venovať sa rodine a citovej výchove detí. Myslím si, že toto je hanba našich politikov.

Čo robia zle?

- Politici len vysvetľujú, ako sa to nedá, ale pár kilometrov za hranicami sa to dá. Takže je to hlúposť alebo klamstvo, ktoré poškodzuje náš každodenný život. Neodsudzoval by som ani tak rodičov, ale politikov a celý štátny systém. Nikto z politických pseudootcov a pseudomatiek vlasti sa asi vylepšením zlého systému nezaoberá, lebo ich podľa môjho názoru zaujíma hlavne to, ako byť znova zvolený, a nie to, aby sa takéto veci nediali.

Tento prípad otvoril aj ďalšiu otázku. Pohľad ľudí na políciu. Vodkyňou detského gangu je totiž dcéra policajtky a jej biologickým otcom je vraj vysokopostavený policajt. Miestni tvrdia, že práve to je hlavný dôvod, prečo si na ňu nikto nedovolil, keď popíjala na verejnosti a robila výtržnosti.

- Policajt je tiež len človek a aj vysokopostavení žandári môžu mať deti, ale pointa je taká, že celý systém polície je podľa mňa chorý a treba ho urýchlene vyladiť. To neznamená, že v polícii sú samí gauneri a ignoranti, ale každému sa môže prihodiť, že sa mu zvlčí decko. Pretože aj policajt bojuje o každodenný chlieb, a keď rieši zmätky v polícii, tak času a osobnej energie má málo.

