Extravagantný František Kabrheľ oslávil v závere uplynulého roka životné jubileum 45 rokov. Vtedy ho kamarátky začali nahovárať, aby si konečne zriadil účet na sociálnej sieti, Versače to bral najprv ako vtip a nechcel o tom ani počuť.

Nitran však odolával len krátko, napokon ho kámošky presvedčili a tak súhlasil s vytvorením účtu na Instagrame. "Dievčatá sa o všetko postarali. Nechal som im voľnú ruku. Vraveli, že som zaujímavý týpek, ktorý je známy a preto je dobre, aby som svojich priaznivcov informoval o tom, ako sa mám, čo robím, kde cestujem... Som rád, že som ich počúvol," smeje sa Versače.

Nové možností

Dodáva, že je prekvapený, kto každý sa mu ozval. "Kontaktovali ma moji bývalí spolužiaci zo základnej a strednej školy, ale aj firmy, ktoré chcú, aby som prezentoval ich výrobky, ako kolagény, krémy a podobne. Zatiaľ sa však nemôžem tomu venovať, keďže sa starám o rodičov Danielu (70) a Františka (73), ktorí majú zdravotné problémy. Pomáham im aj s ohľadom na situáciu u našich ukrajinských susedov. Verím však, že v krátkom čase sa tam všetko dorieši a zavládne pokoj," rozpráva Kabrheľ.

Nitran však úplne nezavrhol túto reklamnú spoluprácu aj s ohľadom na to, že si myslí o bývalke Nore Kabrheľovej, že sa jej na tomto poli darí a inšpiruje ho. "Ja sledujem na sociálnej sieti módne novinky, ale aj bytový dizajn, ktorému sa dlhodobo venujem, ale momentálne, kvôli rodičom som si dal pauzu," poznamenal Kabrheľ, ktorý netají, že vzťahy medzi ním a jeho ex sú veľmi dobré.

Stará láska (ne)hrdzavie

"Voláme si takmer každý deň. Rozprávame sa o bežných veciach. Posledné dni najmä o psovi Nory, ktorého napadli cudzie vlčiaky. Ak mám nejaké vybavovačky v Bratislave tak si zajdeme na kávu alebo obed," povie prekvapujúcu informáciu. Zaujíma nás, či neuvažuje o obnovení spolužitia, ktoré skončilo v roku 2018 rozvodom? "Nie, to určite nie. Držím sa výroku antického filozofa Hérakleitosa z Efezu: "Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky!" Nespravím to ani ja," uzatvára Versače, ktorý stále pokračuje v zdravom spôsobe života a športovaní.

Zdravie a vojna

Kabrheľ si k cyklistike a behu pridal aj korčuľovanie. Prekvapilo ho, že s odstupom sedemnástich rokov, kedy stál naposledy na korčuliach to zvládol bravúrne. O najbližších plánoch nechcel hovoriť. "Všetko záleží od toho, ako sa budú cítiť moji rodičia a od vývoja situácie na Ukrajine," prízvukuje na záver.

