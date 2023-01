O tom, že hrob Jenda bude viditeľný už z diaľky a bude priťahovať pohľady najmä obyvateľov bytoviek v tesnej blízkosti cintorína v Senci, nikto nepochyboval. Miestni netajili, že ich zvedavosť bola veľká, najmä potom, aké "divadlo" zažili, keď Jenda pochovávali. Vtedy v čele smutočného sprievodu bol biely historický koč, ťahaný párom grošovaných koní, ktorý prevážal do kostola a na cintorín luxusnú rakvu s ostatkami nebohého.

Stihol vydať inštrukcie

Najstarší vnuk nebohého rómskeho kráľa René (35) povedal pred časom Plus JEDEN DEŇ, že ich rodina urobila všetko tak, ako si to Jendo želal a ako si to vyžadujú rómske tradície a zvyky. Stojka zomrel vo veku 74 rokov. "Dedo bojoval s ťažkou chorobou asi 8 mesiacov, napokon však svoj boj prehral. Stihol nám povedať, aký si želá pohreb i kde ho máme pochovať. Jeho želanie sme splnili," tvrdí potomok uznávaného a váženého Róma.

Najkrajšia spomienka

Jendo sa v roku 2014 vzdal svojho titulu v prospech košického vajdu Róberta Botoša, súčasného rómskeho kráľa. Dvojica mala veľmi dobrý a korektný vzťah, dokonca Botoš sa so Stojkom v prípade potreby aj radil. "Bol to veľmi múdry a rozvážny človek. Každý ho rešpektoval. Budem na neho spomínať len v tom najlepšom," povedal súčasný rómsky kráľ.

Koč i grošáky

Pohreb bol taký, na aký je verejnosť zvyknutá u olašských Rómov. Dubovú truhlu, tzv. prezidentskú alebo kenedyovku, prevážali na cintorín v bielom koči, ktorý ťahal konský záprah. Bola v tom aj istá symbolika, keďže Jendo celý život choval najmä grošáky.

"Svojho najobľúbenejšieho Dolára predal krátko pred smrťou, lebo sa hovorí, že milované zviera po smrti pána zvykne uhynúť a on nechcel niečo také dopustiť, preto mu našiel nového majiteľa," prezradil vnuk. Dodal, že aj preto mu dali do truhly bič. "Okrem toho sme pridali aj karty, kvalitný alkohol a britvu. Sú to veci, ktoré ho sprevádzali celý jeho život a podľa zvyku ich musí mať pri sebe aj po smrti."

