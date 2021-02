Diaľnicu D3 na Kysuciach otvorili, avšak na zvieratá nemysleli. Tie sa nemajú ako dostať na druhú stranu rušnej komunikácie. Národná diaľničná spoločnosť( NDS) sa snaží tento nedostatok odstrániť a už koncom minulého roka vyhlásila tender na výstavbu ekoduktu pri Svrčinovci.

Diaľničný úsek D3 Svrčinovec – Skalité. Má tam pribudnúť aj ekodukt. Zdroj: tasr

Dôležitý, 5 673 metrov dlhý diaľničný úsek D3 medzi Čadcou a Svrčinovcom otvorili vlani pred Vianocami. Zmluvná cena za výstavbu tohto úseku sa vyšplhala na 239 miliónov eur bez DPH. Išlo o stavebne veľmi náročné dielo, pričom nová plnoprofilová diaľnica (tzn. 2 pruhy z jednej aj druhej strany+ krajnica) prechádza mimoriadne komplikovaným terénom a zastavaným územím. Časť úseku je vedená estakádou ponad Čadcu a obsahuje celkom 19 mostov, 41 geotechnických konštrukcií a 28 protihlukových stien.

A čo zvieratá, páni stavitelia?

Diaľničiari pri výstavbe však zabudli na jeden dôležitý faktor, a síce na migrujúcu zver. Tej výstavba nového úseku skomplikovala život a prakticky jej znemožnili migráciu. Celý úsek diaľnice je totiž ohraničený prituhlukovými stenami a zvodidlami bez potrebných prvkov, tzv. „ekoduktov“, ktoré by zvieratám umožňovali bezpečný prechod na druhú stranu. Na odstránenie problému už apelovali ochranári, lesníci, ale aj starostovia priľahlých obcí.

Výstavba mosta špeciálnou technikou na úseku križovatky Ivanka - Sever. Diaľnice často stoja na prirodzenej migračnej ceste zvierat. Zdroj: TASR/Michal Svítok

Našťastie NDS si chybu uvedomila a vyšla im v ústrety. Koncom novembra 2020 vyhlásila tender na výstavbu ekoduktu pri Svrčinovci za 17,8 milióna eur. O tender sa uchádza 6 stavebných spoločností – Metrostav, Váhostav, Doprastav, Strabag, Poor a Eurovia, pričom výrazne najnižšiu cenovú ponuku na výstavbu ekoduktu predložil Metrostav za necelých 11 miliónov eur.

Ak pôjde všetko podľa plánu s výstavbou ekoduktu by sa mohlo začať už na jar tohto roka a jeho výstavba by mala trvať 1,5 roka. Predtým však musia v NDS vyhodnotiť všetky ponuky a rozhodnúť sa pre jednu z nich, pričom tentokrát cena nehrá až takú vysokú rolu a nemusí to pre Metrostav znamenať víťazstvo v tendri aj keď dal najnižšiu cenu. ,,Predložené ponuky všetkých súťažiacich budeme v ďalšom kroku vyhodnocovať podľa viacerých kritérií. Stavba sa bude realizovať podľa podmienok žltého FIDIC-u a práve multikriteriálnym hodnotením chceme zvýšiť kvalitu projektových prác, dosiahnuť čo najvyššiu hodnotu za peniaze. Navrhovaná celková cena uchádzača bude mať váhu 40 percent, kvalita tímu odborníkov 15 percent, lehota výstavby 15 percent, náklady na prevádzku 10 percent, obmedzenie prevádzky 10 percent a čas vypracovania projektovej dokumentácie 10 percent,“ vyjadrila sa z NDS jej hovorkyňa Eva Žgravčáková.

Výstavba ekoduktov je v zahraničí bežná, na Slovensku ich máme zatiaľ len tri

Ekodukty, aký je u nás pri Moravskom Svätom Jáne, sú v cudzine bežné. Zdroj: slovakia.panda.org

Nový ekodukt na Kysuciach by tak rozšíril skupinu doterajších troch stojacich mostov pre lesnú zver. Historicky prvým ekomostom sa stal v roku 2009 ten pri obci Lučivná na severnej diaľnici D1 medzi Važcom a Mengusovcami. Druhý ekomost bol vybudovaný o kúsok ďalej pri Poprade na tej istej diaľnici. V poradí tretí je ekodukt na Záhorí pri Moravskom Svätom Jáne na diaľnici D2, vybudovaný v roku 2016. Tento ekodukt sa môže pýšiť medzinárodným projektom Alpsko-Karpatského biokoridoru ako aj výhrou ceny IENE PRIZE( infra- eko sieť Európy) za najlepší ekodukt medzinárodnej spolupráce. Vďaka dvom ekoduktom na D1 a jednému na D2 sa znížil úhyn lesnej zveri o 11,4 percenta.

,,Úlohou Zeleného mosta vo Svrčinovci bude umožnenie voľne žijúcim zvieratám na Kysuciach bezpečne prekonať cestu na ich migračnej trase. Ekodukt bude situovaný v údolí Šlahorovho potoka, pri kruhovej križovatke Svrčinovec. Potreba zrealizovať ekodukt súvisí so zásahom diaľnice D3 Čadca - Svrčinovec – Skalité do nadregionálneho biokoridoru,“ skonštatovali z tlačového oddelenia NDS.

Ekodukt Wildlife Crossing v Belgicku. Zdroj: michielap

So stavbou ekoduktov výrazne zaostávame aj za Českom a Rakúskom. Česi majú ekoduktov na diaľniciach viac ako 10 a ďalšie sú už v procese výstavby. Za Rakúskom zaostávame ešte viac. Tam majú ekomostov niekoľko desiatok, pričom mnohé z nich sa nachádzajú v oveľa horšom teréne ako na Slovensku. No a v Nemecku je zelených mostov pre zver postavených viac ako 50.

