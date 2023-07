Oliver Brezinský z Cabaja - Čápora (50) šiel v stredu do práce v Nitre a viac sa rodine neozval! Rodina už jeho náhle zmiznutie ohlásila na polícii, no zatiaľ bezvýsledne.

"Stratil sa mi brat," zverejnil na facebooku jeho brat Gusto, ktorý vyzval všetkých známych, aby mu pomohli pri pátraní po svojom bratovi. "V stredu sa vybral do novej práce, mal nastúpiť ako ebéeskár. Odišiel z domu okolo tretej poobede a viac sa neozval," povedal nám Gusto.

"Okolo piatej podvečer mu volala mama, kvôli kľúčom od domu. Zabudol si ich doma. No nereagoval, a keď sme mu volali, už mal vypnutý mobil. Našiel si novú prácu v Nitre, lebo mal len takú brigádu, písal články pre nejakých politikov, ktorí kandidovali do volieb. Ale komu konkrétne, neviem. To nám aspoň hovoril, neviem posúdiť, či je to pravda. Asi mu to nevynášalo, lebo si našiel prácu v SBS," pokračuje brat.

"Mal mať vlastne prvú službu. Vôbec netušíme, kde by mohol byť, posledný kamerový záznam máme z času, keď nastupoval do autobusu," dodal Gusto. Rodina zmiznutie už nahlásila na políciu. Ak niečo o Oliverovi viete, prípadne viete, kde sa nachádza, informujte políciu na 158, alebo cez sociálnu sieť.