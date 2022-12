O zadržaní tohto muža a ešte ďalších troch osôb dnes informovali aktuality.sk. Štefan P. je zadržaný v súvislosti z podozrenia na korupčné trestné činy. Jeho meno sa spomínalo už v roku 2019, v súvislosti s prípadom, keď na príslušníkov KUFS padalo podozrenie, že pre vagabundov lustrovali osobné údajne vlastníkov. Objavil sa totiž na spoločných fotografiách s istým Matúšom K. z Rastislavíc, ktorý figuroval ako člen pozemkovej mafie v nitrianskom regióne. Kuric, ktorého si rovesníci pamätali ako rastislavického futbalistu, sa tváril ako vážený podnikateľ či hypotekárny poradca. Krátko pred násilnou smrťou nitrianskeho kontroverzného podnikateľa Dalibora Palatického sa stal práve on konateľom piešťanskej firmy S.O.S. financ, ktorá má za sebou tragickú úžernícku minulosť. Po roku Matúš K. previedol svoj obchodný podiel na spoluobvineného Miloša P.

Keď v roku 2018 polícia zadržala v Nitrianskom kraji skupinu šiestich ľudí a obvinila ich z podvodu s pozemkami. Organizačnou hlavou skupiny bol známy Nitran Roderik A., ktorý patrí do významnej advokátskej rodiny. Všetci šiesti sa ocitli vo väzbe. V tejto súvislosti sa však ukázalo, že podvodníci potreboval na prevody pozemkov citlivé osobné údaje. Existovalo podozrenie, že tieto údaje získavali cez spriaznené osoby, príslušníkov kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) v Nitre.

Šestica spomínaných ľudí z nitry a okolia fungovala jednoducho. Roderik A. vytipoval vhodné nehnuteľnosti, pozemky, k predaju a „z presne nezisteného zdroja“ si potom zadovážili osobné údaje vlastníkov, na základe ktorých vyrobili falošné dokonalé občianske preukazy a zmluvy. Bez vedomia majiteľa zverejnili na internetových stránkach inzerát o predaji. Svoju úlohu potom hrala Simona L. vystupujúca sa sprostredkovateľka predaja, ktorá s potencionálnymi kupcami jednala. Roderik A. pripravil kúpne zmluvy, Miloš L. inštruovaný Matúšom K. spolu s Marošom M. získavali notárske osvedčenia pravosti podpisov a takto nehnuteľnosti predávali. Posledný z partie, Miloš P. sa tiež nechal využívať ako údajný vlastník, pričom peniaze z predaja kupujúci posielali práve na jeho osobný účet. Polák tieto peniaze vyberal a dával Matúšovi K.



S týmto prípadom sa spájal aj Kriminálny úrad finančnej správy, takzvaný KUFS. Ide o elitných vyšetrovateľov daniarov a colníkov. KUFS však v prípade nefiguroval ako nejaký odborný garant, ale pre možný únik citlivých údajov. NAKA prepojenie potvrdila, bližšie však okolnosti komentovať nechcela. Podľa našich informácií však museli koncom roka zamestnanci KUFS odovzdať zoznam, koho a prečo si v ich databáze lustrovali. Hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová už vtedy pre médiá potvrdila, že „v jednom prípade, ktorý rieši polícia, poskytla finančná správa polícii súčinnosť“. Podľa zdrojov blízkych vyšetrovaniu jeden z obvinených vypovedal, že pre nich lustrácie vykonával na požiadanie operatívny pracovník KUFS. Všetky tieto zistenia mala k dispozícii inšpekcia finančnej správy, ktorá však v roku 2019 nikoho nepotrestala a nepadlo v tejto veci ani žiadne obvinenie.

PLUS 7 DNÍ získal fotografie obvineného podvodníka Matúša K., na ktorých sa veľmi priateľsky zabáva s dvoma mužmi. Zjavne sa dobre poznajú. Všetko by bolo v poriadku, keby tí dvaja neboli príslušníci spomínaného KUFS v Nitre, Juraj B. a Štefan P. Na priamu otázku, aké je procesné postavenie týchto dvoch kufsákov v prípade nezákonných lustrácií, hovorkyňa informovala, „že v danom prípade vykonáva polícia v súčinnosti s finančnou správou procesné úkony, nie je možné poskytnúť žiadne podrobnejšie informácie. V tejto súvislosti sme však prijali viaceré interné opatrenia.“ Otázka, kto lustroval údaje pre pozemkovú mafiu, bolo teda namieste.



Doposiaľ zadokumentovanou trestnou činnosťou mala spomínaná skupina spôsobiť v štyroch prípadoch škodu 600.000 eur, no polícia naďalej preveruje ďalšie nehnuteľnosti. „Mal som veľké šťastie, že mi zavolal známy, že jeho kamarát má záujem o môj pozemok a že by sa chcel so mnou spojiť napriamo,“ povedal nám jeden z poškodených. „Vtedy som zistil, že sa za mňa niekto vydáva, a oznámili sme to polícii. Predaj a prevod nehnuteľnosti našťastie neprebehol, nestihli to. Ale dodnes som šokovaný, že sa takého veci ešte stále robia.“

Fotografiu bývalých príslušníkov KUFS nájdete v galérii.