Podľa záchranárskych odborov sú zamestnanci Záchrannej zdravotnej služby Bratislava finančne podhodnotení a je ich žalostne málo. Ich práca doslova denne zachraňuje ľudské zdravie a životy, bez sanitiek si naše zdravotníctvo nevieme ani predstaviť. Čo však motivuje mladých ľudí, aby sa záchranármi stali? Spýtali sme sa niektorých z nich.

Dominik Kuchťák (28) z Trstenej robí záchranára už viac ako šesť rokov a do Záchrannej zdravotnej služby Bratislava so sídlom v Nitre sa dostal po skončení vysokej školy.

"Študoval som na UKF urgentnú zdravotnú starostlivosť, akú - takú predstavu som o tejto práci mal," prezradil nám záchranár Dominik. "Zo školy som prišiel do práce pomerne pripravený, vedel som, do čoho idem. Som aj jeden z mála členov našich odborov, tie však nefungujú tak, ako by možno mali. Na protesty som nechodil, bol som stále v službe," skonštatoval. "Koľko zarobím? No, základný plat mám okolo 1200 eur, samému mi to zatiaľ stačí. Plus nejaké príplatky, no nerád by som o tom hovoril, aby som o prácu náhodou neprišiel."

Zaujíma nás, prečo vlastne Dominik túto prácu robí. "Jednak som študoval tento odbor, a druhá vec je, že nejde o monotónnu prácu, dostaneme sa k rôznym prípadom a človek sa neustále učí. V práci sa ako záchranári stretneme so všetkým a musíme sa vždy rozhodnúť čo najsprávnejšie. Je to práca veľmi rozmanitá a hlavne, užitočná. A zodpovedná, pri prvotnom vyšetrení pacienta nesmieme nič zanedbať, všetko treba správne vyhodnotiť, ale lekári sú často veľmi kritickí voči nášmu úsudku," prekvapuje nás Dominik. "My však neurčujeme diagnózu pacienta, ale musíme aspoň určiť, čo pacientovi je a ako pri jeho záchrane postupovať. My patríme k záchrankám, ktoré majú k dispozícii aj lekára."

"Ja som už počas školy začal robiť šoféra na RLP a po škole som zostal v Nitre aj pracovať," hovorí záchranár Michal (23) . "Som z Liptovského Mikuláša a ocitol som sa tu kvôli vysokej škole. Som ženatý, deti ešte nemáme. Žijeme v prenájme, manželka ešte stále študuje a teda rodinu ťaháme z jedného platu. Ako sa hovorí, žijeme z ruky do huby," otvorene hovorí. "Základný plat máme v hrubom 1186 eur, v čistom to vychádza okolo 750-800 eur, všetko navyše tvoria príplatky a nadčasy. Za víkendy a za nočné. A z toho živiť rodinu a platiť všetky náklady je skutočne náročné. Kedy sa vídavam s manželkou? Tento týždeň sme sa videli asi dve hodiny," prekvapil nás Michal. Ako dodal, mesačne odrobí aj 200 hodín, všetko na úkor voľného času.

"Je nás skutočne málo, musíme robiť nadčasy, stále niekto vypadne, buď je pozitívny, ale z iných dôvodov, no služby pokryť treba. Prečo je to tak?," pokračuje mladý záchranár. "Myslím, že nie je nič, čo by mladých motivovalo pracovať ako záchranár, často po škole radšej odídu do zahraničia. Mňa osobne však táto práca nesmierne baví, moja mama je dlhoročná zdravotná sestra, to je moja motivácia, preto ju robím. V našej spoločnosti sú ale záchranári stále istým spôsobom podceňovaní, ľudia záchranky zneužívajú. Toto by sa malo konečne zmeniť."



Fotografie z práce našich záchranárov si pozrite v GALÉRII

