Talentovanej futbalistke Trenčína sa v priebehu sekundy obrátil život naruby. Po nešťastnom incidente bojovala Michaela Hozáková o prežitie, pričom už prakticky mesiac trávi pripútaná na nemocničnom lôžku a má za sebou niekoľko náročných operácií. Z najhoršieho je už, zdá sa, vonku, no k normálnejšiemu životu ju čaká ešte dlhá cesta.

V utorok sa postrelená kadetka v ružinovskej nemocnici dočkala obrovského prekvapenia, keď ju navštívil hviezdny kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. „O Miškinom prípade som vôbec nevedel, nakoľko médiá sledujem len minimálne. Minulý týždeň mi ohľadom toho volal Robo Vittek, ktorý bol nakontaktovaný na rodinu, či by sa dalo zrealizovať stretnutie. Samozrejme, povedal som mu, že určite áno. Minulý týždeň som bol, žiaľ, chorý, takže to bolo možné zrealizovať až tento utorok, keď mi už bolo lepšie,“ povedal exkluzívne pre Šport24.sk.

Weiss však do nemocnice neprišiel sám, zobral so sebou aj svojho spoluhráča Juraja Kucku. „Hneď som mal myšlienku, že by Mišku potešilo to, keby so mnou prišiel aj niekto iný. Poprosil som teda Kuca, ktorý samozrejme hneď súhlasil. Osobne si myslím, že o to bola Miškina radosť väčšia,“ vysvetľoval kapitán Slovana Bratislava. Weiss tiež odhalil, aké emočne silné boli prvé momenty, keď vstúpili s Kuckom do izby mladej kadetky. Dokonca priznal, aký veľký sľub jej dal.