Lietadlo Boeing 737 MAX etiópskej spoločnosti sa zrútilo 10. marca 2019 počas letu smerujúcom z mesta Addis Abeba (Etiópia) do metropoly Kene Nairobi.

Na palube bolo 149 pasažierov z 33 krajín a 8 členov posádky. Medzi obeťami boli aj štyria Slováci - charitatívna pracovníčka Danica Olexová a traja členovia rodiny Antona Hrnka. Hrozivý pád neprežil nikto.

Príšerná strata najbližších sa vtedy na bývalom poslancovi podpísala aj fyzicky - radikálne schudol a pôsobil strhano. Hrnko vtedy zažaloval samotného výrobcu lietadiel. Boeing neskôr informoval, že vyplatí odškodné rodinám 346 obetí, usmrtených pri dvoch tragických leteckých nehodách strojov 737 MAX v Etiópii a Indonézii. Každá rodina mala dostať po 144.500 dolárov.

V pondelok (19.9.2022) krstil Anton Hrnko na bratislavskom hrade svoju novú knihu. Pri tejto príležitosti prezradil ako sa má, čomu sa v súčasnosti venuje i najnovšie informácie o odškodnení.

"Ako sa mám? To je ťažká otázka a nie je na ňu jednoduché odpovedať. Nechám si to pre seba," povedal Anton Hrnko na úvod. V súčasnosti vraj najviac času investuje do práce poradcu Borisa Kollára. "Ďalej však robím také prednášky zo slovenských dejín. Teraz ich pripravujem na vydanie. Venujem sa veľa histórií a snažím sa zmierovať napätie protirečenia slovenskej spoločnosti."

