Nápad vytvoriť “kartónové mesto” dostal autor Peter Chovan pri návštevách rôznych múzeí a galérií. “Keďže som veľa cestoval, navštívil som rôzne krajiny. Videl som niekoľko modelov miest, či konkrétnych budov a keďže pochádzam zo Štiavnice, ktorá je úžasná, rozhodol som sa urobiť aj pre ňu takýto model,” začína svoje rozprávanie.

Keďže je podľa neho Banská Štiavnica fascinujúca svojou históriou a detailami, vnímal to ako výzvu. Zaujalo ho predovšetkým množstvo historických budov v kombinácii s lámavosťou ulíc a zároveň konfigurácia terénu a kopcovitosť. “Bola to pre mňa výzva nielen historická, ale i technická - prísť na to, ako sa s týmto problémom vysporiadať,” vysvetľuje autor, ktorému k tejto práci dopomohlo aj štúdium architektúry.

Aj preto vedel, akým spôsobom sa dopracovať k rôznym materiálom, podkladom i k informáciám o histórii konkrétnych budov. Nakoľko samotná lámavosť banskoštiavnických ulíc je veľmi komplikovaná, musel použiť množstvo katastrálnych výkresov, či projektov. Tiež využíval historické fotografie Banskej Štiavnice, ktoré sú dostupné na internete, ale niektoré si zohnal od konkrétnych zberateľov.

