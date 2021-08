Jedenásťročnú Zorku Mitrovic, ktorá žije v Edinburgu, poslali rodičia do tábora, aby si vylepšila slovenčinu. Pred štyrmi rokmi sa do tohto tábora prihlásila aj jej staršia sestra Sofia (14).

V momente, keď vonku niečo buchlo, deti vybehli von, z típí sa premiestnili do jedálne pod jednu strechu. Keďže v celom tábore sa nachádzalo vyše sto ľudí, trvalo asi hodinu, kým sa dostali všetci k sebe.

Vedúci tábora okamžite zavolali pomoc, no keďže bola cesta z dôvodu zlého počasia neprejazdná, záchranné zložky prišli do hodiny.

“Deti boli premočené, mali na sebe deky. Evakuovali nás do kostola v dedine. Väčšina ľudí tam spala na zemi, ja na gauči. Bola som vystresovaná, ale snažila som sa zostať pozitívna - ak by som totiž začala plakať, asi by začali aj ostatní. Niektoré deti boli hotové, jednu z mojich kamarátok odviezli v šoku do nemocnice, ” ozrejmuje Zorka.

To, že pri tejto tragickej udalosti prišlo jedno z detí o život, sa dozvedela až na druhý deň. “Ráno po mňa prišli moji starí rodičia. Okrem toho, čo sa tu stalo, sa mi tu veľmi páčilo, kemp bol naozaj úžasný. Určite pôjdem aj na budúci rok, teraz sme tu strávili asi 7 dní z plánovaných 10,” priblížila.

Tábora sa zúčastnila aj Emka, po ktorú si hneď ráno prišla jej mama: “Tí čo sa o nás starali, boli naozaj veľmi obetaví a snažili sa nám pomôcť. Napriek tomu čo sa stalo, nemôžem povedať nič zlé, páčilo sa mi tu,” doplnila dievčina.

