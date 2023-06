Problém však je, že pozemky, ktoré sa nachádzajú pod koľajnicami železnice v smere nad Dobroč, v minulosti získal v dražbe developer. Ten plánuje koľajnice odstaviť a postaviť tu 50 rodinných domov. Podľa riaditeľa neziskovej organizácie Čiernohorská železnica (ČHZ) Aleša Bíleka, ktorá železnicu prevádzkuje a ktorá sa snaží známu atrakciu zachrániť, sa ich vzájomné vzťahy neúnosne vyostrujú.

Pozrite si, čím je železnica výnimočná v GALÉRII:

Minulý rok mal totiž vlastník pozemkov zasypať túto časť trate štrkom. Prednedávnom zas ohradil svoj pozemok plotom a priamo do trate položil betónové zátarasy, čím úplne zamedzil prevádzke vláčikov smerom na Dobroč. Práve na to zareagoval Bílek, ktorý na súd podal návrh na neodkladné opatrenie na uvedenie železnice do pôvodného stavu. Súd však o jeho návrhu zatiaľ nerozhodol.

Pôvodným vlastníkom Čiernohorskej železnice bol v minulosti Mikroregión Čierny Hron, neskôr bola táto železnica prevedená na neziskovú organizáciu a teraz si na ňu mikroregión opäť nárokuje. Podľa slov štatutára Mikroregiónu Čierny Hron Michala Vetráka, ktorý je súčasne aj starostom obce Čierny Balog, prevod z mikroregiónu na neziskovú organizáciu pred dvadsiatimi rokmi bol nezákonný. “Tvrdí, že sme železničku získali neoprávnene a chce ju získať späť "pre obce”. Developer tiež verejne vyhlasuje, že ak bude majiteľom železničky obec, nemá žiaden problém,” poznamenáva Bílek.

