Najnovšie automobilové pecky, výstavné premiéry či obľúbené testovacie jazdy! To všetko si pre návštevníkov opäť pripravil obľúbený bratislavský autosalón. Od štvrtka 20. apríla je počas štyroch dní pripravených množstvo svetoznámych značiek. Supercar či tereňák. Aká bude vaša voľba?

Incheba aj tento rok opäť privítala obľúbený event všetkých milovníkov áut! Vstupenka za 8€ (zľavnená 6€) však zároveň platí aj pre vstup na veľtrh gastronómie Danubius Gastro či veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour, ktoré sa súčasne konajú taktiež v Inchebe. Okrem prehliadky áut si tak môžete aj dopriať niečo chutné pod zub.

Ako prvé nás zaujalo auto Aston Martin Vantage F1 Coupe. Ako už napovedá samotný názov, tento štýlový športiak sa využíva pri pretekoch F1 ako tzv. safety car. Ide teda o vozidlo, ktorého účelom je v prípade potreby obmedzovať rýchlosť za ním idúcich závodných áut v kritickej chvíli, napríklad počas nehody či keď sú na dráhe nejaké nečistoty. Nádherný športiak dokáže ísť najrýchlejšie až 314km/hod a ak vás zaujal, tak za necelých 210 000€ môže byť váš!

Do očí nám tiež padol model Aston Martin DBX707, ktorý predajcovia označili aj ako najsilnejšie SUV. Aj toto auto sa využíva pri pretekoch F1, ako medical car. Jeho úlohou je tak rýchle dopravenie zdravotníkov k miestu nehody na pretekoch. Nádherný stroj sa však nenechá zahanbiť ani v rýchlosti. Nemá problém to vytiahnuť až na 310km/hod! Jeho cena je však vysoká, stojí takmer 300 000€!

Nadšencov terénnych áut by určite zaujal aj skvelý INEOS Grenadier. Ide o úplne novú značku na trhu, pričom sa za ňou schováva skutočne pekný príbeh! Keď Land Rover oznámil blížiaci sa koniec výroby legendárneho modelu Defender, nadšenec Sir Jim Ratcliffe sa s tým jednoducho nemohol zmieriť. Keď mu odmietli predať licenciu, rozhodol sa postaviť si vlastné auto. A tak vznikol stroj, ktorý je priam ideálny na hardcore off-road trasy. Stály pohon všetkých štyroch kolies a obrovský kufor sa postará o to, že sa s ním dostanete doslova kamkoľvek. A to len za asi 77 tisíc!

Veľa muziky za málo peňazí? Týmto heslom sa riadi aj úplne nová čínska značka Dongfeng. Autá zaujmú najmä obrovskou výbavou za skutočne malú cenu. Model Forthing T5 EVO sa predáva od 31 000€, no ponúkne vám silný motor, vyhrievané masážne sedadlá, LED svetlomety, panoramatickú strechu, pohon predných kolies či bezkľúčové odomykanie.