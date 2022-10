Keď sa mladá dvojica Petra a Samo po rýchlostnej ceste R1 vracali z Nitry, počasie nebolo práve najlepšie. Poriadne pršalo a hoci sa mladá vodička snažila jazdiť čo najopatrnejšie, na úseku pri obci Báb na mokrej vozovke dostali šmyk. Nad autom, ktoré šoférovala mladá žena, náhle stratila kontrolu a to v priebehu pár sekúnd vyletelo mimo diaľnice. Auto pristálo na streche a začalo dymiť.

"Rada by som aj touto cestou poďakovala vodičovi bielej dodávky z Veľkého Zálužia, ktorý nestratil duchaprítomnosť, a keď uvidel auto otočené na strechu, zišiel z diaľnice a poskytol im prvú pomoc," povedala nám o nehode so šťastným koncom pani Dagmar. Pozrite si nebezpečnú situáciu v galérii. "Auto šoférovala moja 20 ročná dcéra a ako spolujazdec bol jej priateľ. Ten mával hodnú chvíľu na autá a prosil o pomoc, avšak bez odozvy. Jediný, kto zastavil, bol jeden pán, ktorému budem do konca života vďačná, že privolal pomoc a poskytol mladým pomoc," opísala nám situáciu.



Hoci auto ležalo rozbité a prevrátené na streche, nikto mladej dvojici dlhé minúty neposkytol žiadnu pomoc. Okolo neho v šoku pobehoval doráňaný mladý Samo a snažil kývaním i volaním zastaviť nejaké auto. Vodiči ich však ľahostajne obchádzali a nezastavil nikto. "Zrazu sa tam objavilo neznáme auto a muž z neho okamžite pomohol dcére aj jej kamarátovi. Napriek tomu, že lialo, posadil ich oboch k sebe do auta, boli pritom zablatení a špinaví a privolal pomoc, " pokračuje pani Dagmar. "Chceme sa mu verejne poďakovať, pretože hoci sme mu chceli zaplatiť aspoň vyčistenie interiéru vozidla, odmietol. Zistili sme, že to bol pán Róbert Červeňanský z Veľkého Zálužia. Takže, ešte raz veľké ďakujeme."

"Vracal som sa domov, keď som si všimol prevrátené auto, z ktorého dymilo," opísal situáciu muž, ktorý nezaváhal a mladej dvojici bez váhania poskytol prvú pomoc. "Poznám ten úsek, takže som vedel, že viem zísť bezpečne z diaľnice a vrátiť sa tam na miesto vedľajšou cestou. Veľa cestujem, s podobnými situáciami som sa už stretol, takže viem, ako je dôležité pomôcť. Ale musím povedať, že vodiči jazdia zbytočne rýchlo a nevšímavo. Chodievam často do Rakúska, kde sa však k sebe vodiči správajú oveľa ohľaduplnejšie, neviem, čím to je, " povedal nám záchranca 49-ročný Róbert Červeňanský, ktorý sa ako hrdina necíti a prvú pomoc považuje za absolútnu samozrejmosť.

Dagmar hovorí, že v tej chvíli nad jej dcérou stál anjel strážny. "Je doudieraná a má prasknutý ôsmy stavec. Chlapec rebrá. Čert ber plechy, to sa dá kúpiť, život nie. Klobúk dole pred vami, pán Červeňanský."

