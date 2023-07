Starší muž, ktorý sa vyhrážal prezidentke Slovenskej republike a bývalému ministrovi obrany SR zostáva na slobode. Rozhodol o tom jednohlasne senát Krajského súdu v Bratislave na svojom verejnom zasadnutí.

"Ľutujem, čo som urobil!" povedal obvinený Peter novinárom pred tým ako vošiel do pojednávacej miestnosti. Čo viedlo staršieho pána poslať výhražné listy prezidentke a bývalému ministrovi obrany už neodpovedal.

Mrzí ma to, v živote si to neodpustím!

Obvinený sa prezidentke a bývalému ministrovi obrany ospravedlnil aj verejne počas zasadnutia Krajského súdu: "Mňa to veľmi mrzí, čo som urobil. Toto svoje konanie bude ľutovať do konca svojho života. Chcem sa ospravedlniť pani prezidentke aj pánovi poslancovi aj ich rodinných príslušníkom.. Prosím o odpustenie. V živote si to už nedopustím. Chcel som sa ospravedlniť aj písomne ale bolo mi to zakázané."

O ďalšom osude dôchodcu z Dunajskej Lužnej, ktorý je obvinený z vydierania, nebezpečného vyhrážania a nedovoleného ozbrojovania súd rozhodol do necelej hodiny. Ku skutku sa priznal.

Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry zadržali obvineného vrámci akcie „Pepino“ (27.6.). Muži zákona si z domu dôchodcu odniesli viacero krabíc v ktorých sa mali nachádzať náboje a odniesli si aj zbraň.

Musí však dodržiavať viacero povinností a obmedzení. Rozhodnutie je právoplatné.

Prečítajte si tiež: