Pohľad na zhorené priestory tohto nádherného historického domu, ktorý je úzko spojený so slovenským velikánom svetovej poézie Andrejom Sládkovičom, v súčasnosti vzbudzuje nesmierny smútok. Určiť presné škody, aké požiar spôsobil, podľa jedného z majiteľov Igora Brossmanna, zatiaľ možné nie je. “Škody sú rádovo v miliónoch, ale to všetko zistíme, lebo ešte nevieme koľko bude stáť, aby sa veci dostali do štádia ako predtým,” povedal.

Počas požiaru zhorelo celé podkrovie a zničené sú priestory expozície, ktoré zaberajú prízemie a prvé podlažie. V podzemí sa nachádza známy trezor, kde si v schránkach ľudia z celého sveta uschovávajú vyznania lásky alebo čokoľvek, čo symbolizuje ich lásku. Aj napriek tomu, že je zadymený, zdá sa, že je zachovaný.

“Veci, ktoré v ňom majú ľudia poschovávané, existujú. Može sa stať, že keby dlhodobo pršalo, voda by sa mohla dostať až tam. Práve trezor je srdcom tohto domu. Všetky ostatné veci sa totiž dajú vybudovať, hoci to bude trvať dlho a bude to veľmi finančne nákladné,” poznamenal.

