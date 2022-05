Generálny riaditeľ Štátneho divadla Ondrej Šoth neprestával prekvapovať. Neobyčajné bolo už to, že ako hostiteľ čakal na Čaputovú s partnerom Jurajom Rizmanom na chodníku pred budovou MS. Oblečený v prechodnom kabáte s kyticou v ruke pôsobil zvláštnym dojmom. Kvety podal občas jednej z kolegýň, aby mu ich na chvíľku podržala, kým on sám sa na moment niekam vytratil. Keď sa prezidentka konečne objavila, pobozkal jej ruku, čo okolostojaci nenechali bez komentára: "To čo má byť? Predsa tak sa prezidentka nevíta," neskrývala prekvapenie dvojica žien. Mladík stojaci neďaleko nich prikývol a so smiechom dodal: "Jooj, ale je staromódny. Asi zaspal dobu," neodpustil si poznámku.

Ondrej Šoth neprestal šokovať ani neskôr v hľadisku. Celé divadelné predstavenie presedel oblečený v kabáte. Vôbec mu neprekážalo, že po pravici mu sedí prezidentka a po ľavici premiér Eduard Heger.