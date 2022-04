Mnohí vnímajú Richarda Rašiho ako elegána, ktorý patrí medzi naše najlepšie oblečené osobnosti. Známy Košičan dbá o svoju vizáž, vždy sa objavuje na verejnosti pekne upravený a uhladený.

Radikálna zmena

Na proteste pri Dolnej bráne v Košiciach však urobil výnimku. Tvár mu pokrývalo husté, niekoľkodňové strnisko a jeho ešte donedávna prešedivelé vlasy sú teraz všetky sivé. Zaujímalo nás, či ho odteraz bude charakterizovať práve takýto nedbalý imidž, ktorý je medzi mužmi celosvetovo obľúbený. Mnohí hollywoodski krásavci to občas preženú až natoľko, že nebyť luxusného outfitu aj by si ich niekto ľahko poplietol s bezdomovcami.

Otvorené priznanie

Raši sa pri našej poznámke uškrnie. "Tak toto mi určite nehrozí. Dôvodom, že mám takéto strnisko je to, že som sa týždeň neholil. Jednoducho sa mi nechcelo. Znamená, že nechystám, žiadnu radikálnu zmenu imidžu. Priznávam, že je za tým obyčajná mužská lenivosť holiť sa. Občas ma prepadne a ja jej nedokážem odolať," smeje sa jeden z našich najkrajších politikov.

Ach, tie vlasy!

Poslanec nepominie, ani svoje "biele" vlasy. "Áno, zošedivel som, ale neberiem to nijako dramaticky, keďže je to v istom veku niečo prirodzené. Netajím, že začiatkom apríla som oslávil päťdesiate prvé narodeniny. Určite si nezačnem teraz farbiť vlasy, to ani náhodou. S pribúdajúcimi rokmi, prídu aj šediny a nie je dôvod to skrývať," mykne plecom. Poznamená, že neočakával to, že mu háro vydrží až do päťdesiatky. "Môj otec bol takmer holohlavý už okolo štyridsiatky. Vlasy mi každým rokom rednú a keď ich bude naozaj málo, nebudem si nechávať prehadzovačku typu à la Kiska, ale oholím si hlavu dohola," povie Raši pokojne. Berie starnutie ako niečo zákonité a prirodzené. "Určite netrávim hodiny v kúpeľni pred zrkadlom a nelamentujem nad každou šedinou alebo vypadnutým vlasom. Mojím zmyslom života je udržiavať si vo forme telo i ducha športovaním a čítaním, Nezaoberám sa a netrápim tým, čo neviem nijako ovplyvniť," skonštatoval na záver.

