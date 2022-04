Kancelária prezidentky sa nachádza v rovnakej budove ako úrad mestskej časti, preto Petrovčikovi prišlo ako vhodné pozdraviť s kyticou kvetov svoju "susedu" a privítať ju na ich domácej pôde. "Následne som previedol pani prezidentku našim Staromestským centrom SOS Ukrajina 2022. Zuzana Čaputová sa zaujímala, ako funguje naša pomoc. So slzami v očiach počúvala príbehy utečencov, matiek s deťmi i chlapcov - stredoškolákov, ktorí opustili vojnovú Ukrajinu a prechodný domov našli v Košiciach," povedal starosta, ktorého potešili milé a úprimné slová vzácnej návštevy.

Prezidentka nešetrila chválou

"Som nesmierne rada, že ste u nás našli toľko dobrých ľudí, firiem i starostu, ktorý to celé organizuje. Som rada, že ste v bezpečí a našli ste tu druhý, prechodný domov," povedala prezidentka.

Tá ocenila i vznik Detského centra Radosť, ktoré vedie Viktoryia Bondarenko. Radosť, hry, spev i bezpečie v ňom našli deťúrence s matkami, ktoré sa v starostlivosti striedajú, aby si stihli povybavovať potrebné veci na úradoch alebo ísť do práce.

Neobyčajný darček

"Umelecký kováč Vladimír Vepi Eperješi, ktorý v prvé dni po vypuknutí vojny varil guláš na hranici vo Vyšnom Nemeckom a neskôr sme si to spoločne zopakovali na Staničnom námestí ( mestské kúpalisko pri autobusovej a železničnej stanice - poznámka red.) spontánne obdaroval prezidentku ručne ukovanou holubicou mieru, ktorá by mala symbolicky prispieť k skončeniu konfliktu na Ukrajine," spomenul Petrovčík, ktorý ako milý moment vnímal to, keď sa ukrajinské dobrovoľníčky osmelili požiadať hlavu štátu o spoločné selfie. "Zuzana Čaputová v tejto veselej, priateľskej a uvoľnenej nálade žiadosť neodmietla a ochotne, na všeobecnú radosť dobrovoľníčiek si s nimi zapózovala," popísal príjemné stretnutie staromestský starosta.

