V uplynulých dňoch sa Sanna Marinová stretla v Štokholme so švédskou premiérka Magdalenou Anderssonovou.

Fanúšička black metalu?

Zatiaľ, čo hostiteľka mala na sebe slivkovomodrý kabát s výraznou sponou a na nohách čierne čižmy, fínska predsedníčka vlády prišla ako rockerka v čiernych nohaviciach, v roláku rovnakej farby a koženej bunde so zipsami. Následne sa na sociálnej sieti objavila fotografia Marinovej v rovnakom outfite, len namiesto čierneho roláku mala temné tričko s nápisom Bathory, čo je názov švédskej metalovej skupiny, považovanej za zakladajúcu formáciu black metalu. Pod textom bola potlač rohatého capa so zlovestnými očami - symbol diabla. K tomu mala naozaj neobvyklý doplnok, opások s nábojnicami. Foto nájdete v galérii >>>

Bez podprsenky

Požiadali sme o zhodnotenie kontroverzných kúskov zo šatníka predsedníčky fínskej vlády odborníka na etiketu a protokol Mareka Trubača."Pani premiérka Sanna Marinová je známa svojím neformálnym postojom k protokolu. Nie je to po prvý raz čo ju kritizovali za oblečenie. Na svoj instagram si dala v roku 2020 fotografiu v saku na nahom tele bez podprsenky," spomenie protokolista jeden zo skorších úletov fínskej predsedníčky vlády.

Z protokolu si ťažku hlavu nerobí

K najnovšiemu temnému výberu kúskov poznamenal: "Je mladá, pekná a zrejme fandí aj známemu fínskemu rockovému hudobnému priemyslu. Potiaľto by to bolo v poriadku. No pozícia predsedníčky vlády už nie je len o nej samotnej ale aj o reprezentovaní krajiny, teda celého Fínska. V etikete by sme mali voliť odev primeraný veku, postave a postaveniu a navyše i podujatiu, na ktoré sme sa obliekli. Ak ju takto zachytili pri ceste na rockový koncert v jej voľnom čase, tak je to v poriadku. Veď aj premiérka môže mať súkromie a záľuby. Ak by ale takto chodila oblečená počas svojho "úradovania", asi by som pouvažoval o výmene dress codu za niečo náležite serióznejšie," zdôraznil protokolista.

Dve matky, svadba i dieťa

Rodáčka z Helsiniek zaujala mnohých hneď pri nástupe do úradu tým, že pochádza z „netradičnej“ rodiny. Jej matka dlhodobo žila s partnerkou.

Marinová s prekvapeniami neskončila ani po zasadnutí do premiérskeho kresla. Len osem mesiacov po vymenovaní do funkcie sa po 16 rokoch spolužitia vydala za dlhoročného partnera a otca spoločnej dcéry Emmy Amalie (4) Markusa Räikkönena.

Kritika za hlboký výstrih

V roku 2020 zasa rozpútala rôznorodé debaty fotografia Marinovej v miestnom módnom magazíne Trendi, kde premiérka pózuje len v tmavom saku, s výrazným šperkom na hrudi. Kritikom sa nepozdávala práve absencia podprsenky, čo pokladali u dámy v jej postavení ako neprofesionálne a priveľmi odvážne. Zdôrazňovali, že Sanna Marinová nie je modelka. Našli sa však aj takí, ktorí sa političky zastali a v rámci jej podpory uverejnili na sociálnej sieti vlastné zábery, kde pózovali v podobnom outfite.

Namiesto karantény žúrka

Vlani v decembri nahnevala Fínov tým, že keď mala nastúpiť do karantény kvôli nákaze ministra zahraničných vecí s ktorým bola v pracovnom kontakte, zabávala sa v helsinskom nočnom klube do štvrtej hodiny ráno, keďže správa o pozitivite kolegu prišla na služobný telefón, ale ten Marinová nechala doma...

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom >>>

Anketa Je podľa vás v poriadku ak šéfka vlády, chodí oblečená ako jej napadne? áno 25% nie 50% občas 25% neviem posúdiť 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: