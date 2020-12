Ak by ste chceli stráviť v slovenskom lyžiarskom stredisku viacdňovú dovolenku, musíte sa každý tretí deň nechať otestovať.

Pripravení na všetko

Niektorí prevádzkovatelia s touto možnosťou rátali, iní zas zvažujú, čo ďalej. Ani jedno z nich však nevie, ako táto povinnosť ovplyvní cenu lyžovačiek. Najďalej s prípravami je spoločnosť Tatry Mountain Resorts (TMR). „Aktuálne už pracujeme na vytvorení siete MOM (mobilných odberných miest na testovanie - pozn. redakcie) tak, aby sme boli v súčinnosti so štátom, samosprávami a s organizáciami cestovného ruchu pripravení túto službu poskytnúť,” povedal hovorca spoločnosti Marián Galajda. TMR prevádzkuje vychytená tatranské strediská. „Klienti sa môžu spoľahnúť na to, že testovacie miesta budú fungovať, pripravujeme štátne i komerčné odberové miesta s dostatočnou dennou kapacitou,” dodal Galajda. Podľa neho je to však o tom, aká bude cena a kto to bude platiť. Spoločnosť pritom 12. decembra otvára stredisko na Štrbskom Plese, Jasná v Nízkych Tatrách už funguje.

Menšie strediská sú opatrnejšie

Oveľa zdržanlivejší k testovaniu je prevádzkovateľ Jahodnej pri Košiciach. Nové pravidlo ho zaskočilo. „Neviem dať jednoznačnú odpoveď na to, ako budeme fungovať, čo sa týka nových podmienok, ktoré nastolila vláda. Mám na mysli najmä zabezpečenie mobilných odberných miest,” povedal vedúci strediska Swam Ján Petróci.

Nejasné info

Podľa Petróciho je okolo toho veľa nejasností. „Kto zaplatí ich prevádzkovanie aj s persnálom, rovnako kto uhradí testy? Zaplatíme ich my z vlastného vrecka, návštevník alebo štát?” hovorí. A rázne uzatvára: „Ak budeme všetky náklady spojené s odberným miestom hradiť my, len hlupák by prevádzkoval lyžiarske stredisko za takých podmienok.”

Na Skalke budú testovať zdarma

V stredisku Skalka pri Kremnici sa však vedia s novým nariadením vyrovnať. „Uvažujeme aj nad zabezpečením mobilného odberového miesta pre našich klientov,“ hovorí manažér strediska Skalka arena Peter Hyža. „Tým, že si to budeme musieť zabezpečiť sami, nebudeme to robiť bezodplatne, ale za symbolický poplatok, aby boli vykryté aspoň náklady,“ dodáva na záver. Ani on nevie povedať, aké budú mať konečné ceny.

Priplatíme si?

„Zatiaľ na túto sezónu cenník nemáme. Keďže kompenzáciu straty ziskov sme nedostali, určite však budeme musieť ceny zvyšovať, ale nie nejako zásadne,“ dodáva Hyža.

