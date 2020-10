Intenzívne dažde spôsobili uplynulý týždeň pretrhnutie riečnej hrádze medzi Gyňovom a Trsteným pri Hornáde v okrese Košice - okolie. Veľká voda tieto obce obišla a nespôsobila domácim škody na majetku. Smerovala však na obce Seňa a Kechnec a odtiaľ do Maďarska.

Odniesol si to prihraničný Kechnec

Starosta obce Jozef Konkoly pri moste, ktorý spája Kechnec s maďarskou obcou Abaújvár ukazuje: „Pozrite sa na Hornád, aj pár dni bez zrážok je hladina zarovno s brehom. Stačí jeden deň intenzívneho dažďa a voda opustí svoje koryto a skončí na poliach i okolitých lúkach,“ rozhodí rukami na miesta, kde bolo najviac vody. Obavy u starostu budí skutočnosť, že voda okrem odpadkov priniesla so sebou aj nánosy bahna. "Môžeme my vedieť, čo všetko je v tom blate? Kade prešlo, a či nie je kontaminované?"

Aj týždeň po záplavách Hornád vyzerá hrozivo. Zdroj: Daniela Pirschelová

Kým jedných ratujú, druhých zaplavuje

Konkoly spomenie, že toto tu majú takmer každý rok. „Mimoriadne hrozivá situácia bola v roku 2010, kedy voda zasiahla aj obec. Teraz to tu máme opäť, v podstate sa nič nezmenilo. Hornád sa vylieva preto, lebo jeho koryto nebolo čistené minimálne sedemdesiat rokov. Svoje teraz urobilo aj vypúšťanie vodnej nádrže Ružín. Nerozumiem, prečo to robia práve vtedy keď najviac prší a koryto rieky je plné od zrážok. Mne to občas príde tak, že ratujú Košice pred záplavami a na nás z dedín kašlú. Vôbec ich nezaujíma, čo s nami bude," pokračuje starosta.

Pod vodou skončili aj kechnecké obecné studne. Zdroj: archív obce

Studne pod vodou

Tvrdí, že každý rok si „dopisuje“ s kompetentnými, ale nič z toho, čo mu sľúbili, zatiaľ nesplnili. "Momentálne riešim problém s obecným vodovodom. Záplavy nám poškodili vodovodné potrubie, ani sme ho nevedeli pod vodou nájsť. Našťastie nám prišli na pomoc hasiči s člnmi," ukazuje fotografie. Vysvetľuje, že Kechnec okrem vlastných domácností, dodáva vodu aj okolitým obciam Seňa a Milhosť.

Strategický priemyselný park

Okrem toho zásobuje pitnou i úžitkovou vodou priemyselný park, kde je zamestnaných 3500 ľudí. "Hornád nám zalial aj naše studne z ktorých berieme vodu pre obecný vodovod. V rámci opatrení som preto požiadal občanov, aby šetrili vodou. Neviem si predstaviť, že by sme odstavili priemyselný park od vody, nemôžeme si to dovoliť aj s ohľadom na to, že okolo nás zúri koronavírus," zdôrazňuje Konkoly.

Neďaleko Kechneca je diaľnica i rozsiahly priemyselný park. Zdroj: Daniela Pirschelová

Kechnečania musia šetriť

Jeho slová o šetrení potvrdzuje o chvíľu výzva z obecného rozhlasu, ktorou starosta žiada Kechnečanov, aby maximálne využívali svoje súkromné studne. „Som zvedavý, ako sa skončí odškodňovanie. Škody sme zatiaľ nevyčíslili, keďže väčšina katastrálneho územia je ešte stále pod vodou a pod nánosmi bahna,“ dodáva Jozef Konkoly.

"Chudobní" vodohospodári

Slovenský vodohospodársky podnik priznáva, že eviduje požiadavky a kritiku zo strany samospráv na čistenie a reguláciu tokov a to najmä počas a bezprostredne po povodniach. „Náš podnik, ktorý je žiaľ značne finančne poddimenzovaný zo strany štátu a zároveň má obmedzené technické a personálne kapacity vykonáva svoju činnosť v zmysle plánu opráv a údržby na daný rok. Práce môžeme vykonávať len do tej miery, ako nám situácia dovoľuje,“tvrdí hovorca podniku Marián Bocák. Podľa jeho slov v katastrálnom území Kechnec má Hornád neupravené koryto a prirodzený charakter. Aj z tohto dôvodu sa tu zásahy vykonávajú len v prípade zátaras v koryte.

