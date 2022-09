Napriek rokom v úzadí nestratila svojich priaznivcov a má množstvo fanúšikov! Dôchodkyňa Nora Kabrheľová (64) sa pred rokom presťahovala z východu do Bratislavy a tento krok si pochvaľuje. Hoci to malo byť iba dočasné riešenie, začala písať už druhý rok bývania v hlavnom meste.

"Som tu spokojná. Nevravím, že tu chcem bývať navždy. Rátam s tým, že sa vrátim a očakáva to aj moja sestra, ktorá by chcela, aby som tak urobila čo najskôr. Sama som prekvapená, ako dobre sa tu cítim a to som kedysi toto mesto nemala rada. No teraz mi je tu veľmi dobre, milujem ho a som šťastná, že som tu," smeje sa. Presťahovala sa do väčšieho bytu s veľkou lodžiou, v ktorom je aj klimatizácia: "To ma v letných horúčavách zachránilo."

Vo veľkomeste teda zostávať žiť naďalej a súvisí s tým aj jej nový džob, ktorý si vymyslela. "Plánovala som to dlhšie," vraví. Vymyslela si vlastnú talkshow, do ktorej si pozýva zaujímavých ľudí. "Nie okukaných, lebo tí už nikoho nezaujímajú. Venujeme sa aj spoločenským problémom. Natočila som už štyri časti. So svojimi hosťami sa rozprávam nielen o ich práci, ale aj o ich živote," opisuje a priznáva, že sa zameriavajú aj na nepríjemné témy.

Vopred sa s nikým nerozpráva, aby nebola ovplyvnená. Poznámky si nepripravuje, v hlave si usporadúva myšlienky iba počas toho, ako ju líčia. "Rozmýšľam nad tým, čo by asi zaujímavé povedal ten človek mojim divákom," vysvetľuje. Svoju prácu si prezentuje aj na sociálnej sieti: "Zdržiavam sa na Instagrame, na facebooku nie. Ja v takej žumpe nechcem byť a tam sa ani nič nedozviem. Mám zatvorený účet, nechcem tam sliedičov."

Keďže nechce žiadnych sponzorov ani reklamy ani nikomu byť zaviazaná, pozretie jednotlivých dielov je spoplatnené, peniaze idú firme, ktorá show vyrába. Ona je iba účinkujúca: "Je to 20 minút kvalitnej talkshow bez reklamy. Hostia vraveli, že sa cítili ako v americkom štúdiu." Svojich hostí často zaskočí otázkou či pripomienkou. Čím zarazila svojho prvého hosťa komika Fera Jokea? Dozviete sa v GALÉRII >>>