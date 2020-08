Ak sa zapojíte do letnej súťaže denníka Plus JEDEN DEŇ s názvom Dovolenková abeceda, máte šancu vyhrať pobyt pri slovenskom mori - pri Zemplínskej šírave. Stačí na to jediná SMS! Najprv si však pozrite, kde by ste mohli relaxovať.

Zemplínska šírava je vodná nádrž na východnom Slovensku, v povodí Bodrogu pod Vihorlatskými vrchmi neďaleko Michaloviec. Je druhou najväčšou vodnou priehradou u nás podľa plochy a treťou najväčšou podľa objemu vody.

Je obľúbenou turistickou destináciou so siedmimi rekreačnými strediskami. Sú to Biela hora, známa aj pod názvom Prímestská, na západnom brehu v blízkosti mesta Michalovce, Hôrka, známa aj ako Slnečný lúč, južne od obce Vinné, Medvedia hora pri obci Kaluža, Kaluža pri rovnomennej obci, Kamenec pri obci Kaluža, Klokočov pri obci Klokočov a Paľkov medzi Klokočovom a Kusínom.

Šírava patrí medzi najteplejšie oblasti na Slovensku. Vďaka tomu si tu užijete kúpanie, vodné športy, rybolov, cykloturistiku a pešiu turistiku. V stredisku Kaluža otvorili v roku 2014 aj akvapark s celoročnou prevádzkou. Zo strediska Hôrka zase vyrážajú v lete na okružnú plavbu vyhliadkové lode.

Ak ste turisti, môžete sa vydať do okolitých Vihorlatských vrchov. Vyhľadávané je jazero Morské oko, kam sa dostanú aj rodičia s malými deťmi. Z najvyššieho vrchu pohoria Vihorlat (1 075,5 m n. m.) sa ponúka výhľad na Michalovce so Zemplínskou šíravou. Obľúbený je aj Sninský kameň (1 006 m n. m.).

V nových apartmánoch

Možnosti ubytovania na Zemplínskej šírave sú rôzne. Tou najnovšou je apartmánový dom Residence Šírava***, ktorý je súčasťou Thermal Šírava Spa resort. Toto moderné ubytovanie v stredisku Kaluža otvorili iba tento rok v júli. Takže môžete byť medzi prvými, ktorí ho vyskúšajú. Apartmánový dom pozostáva zo štúdií a apartmánov pre 2 až 5 osôb. Ponúka ideálne ubytovanie pre dvojice alebo rodiny s deťmi.

Hostia apartmánového domu Residence Šírava*** môžu stráviť voľné chvíle aj v Thermalparku Šírava, ktorý je tiež súčasťou Thermal Šírava Spa resort, a užiť si pohodu v relaxačnom bazéne so zdravou geotermálnou vodou. Ponoria sa do vodného a saunového sveta, kde ich čaká množstvo procedúr. Vodný živel vo všetkých podobách si vychutnajú cez rôzne masážne dýzy, na šmykľavkách, v divokej rieke či pri vlnobití.

Ako sa môžete zapojiť do súťaže?

Zapojiť sa do našej jedinečnej letnej hry je jednoduché.

Pri každom článku z Dovolenkovej abecedy nájdete v denníku Plus JEDEN DEŇ aj súťaž. Stačí poslať SMS s heslom dňa a dostanete sa do žrebovania o super výhru.

Tento týždeň máte šancu vyhrať super pobyt v apartmánovom dome Residence Šírava*** v stredisku Kamenec. Hráte o dva pobyty pre 2 osoby na 2 noci. V cene poukazu sú aj 2x raňajky v Bistre u Bobríka a 2 x vstupy do Thermalparku

Pošlite SMS na číslo 6667 v tvare PLS (medzera) HESLO DŇA (medzera) MENO,PRIEZVISKO,KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Každý pondelok zverejníme dvoch výhercov dovolenky plnej relaxu!

