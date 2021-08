Pani Zuzane z Prešova včera ušlo šťastie pomedzi prsty. Po tom, ako ju vyžrebovali, bleskovo dvihla telefón, no kvôli spomalenému signálu mala posunutý priamy prenos a nestihla povedať heslo.

Pani Zuzana momentálne rokuje s Igorom Matovičom a šéfom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Pred médiá sa postaviť zatiaľ nechcela, rokovanie prebieha za zatvorenými dverami prešovského Solivaru.

Posun signálu pri internetovom online vysielaní je podľa Igora Matoviča problémom, ktorý si doposiaľ nikto neuvedomil. "Nikomu to nenapadlo. Ani v RTVS to nikomu nenapadlo, ani nám na ministerstve financií to nenapadlo, ani vám to nenapadlo a ani nikomu na Slovensku to nenapadlo," uviedol po rokovaní Matovič.

Objavil sa problém a ten mal svoju obeť. Podľa slov Matoviča chcú spolu so šéfom RTVS zadosťučiniť spravodlivosť. "Síce podľa štatútu Zuzana nevyhrala... ale podľa citu a ľudskosti by vyhrať mala," tvrdí Matovič, ktorý chce problém riešiť, no musia sa naň pozrieť aj právnici. Podľa jeho slov urobia všetko pre to, aby pani Zuzana výhru dostala.

Na zmenu priavidiel majú vraj niekoľko riešení, pričom spolu s právnikmi chcú prediskutovať, ako zmeniť pravidlá tak, aby nebol nikto diskvalifikovaný.

Ako potvrdil Jaroslav Rezník, za pani Zuzanou prišli spolu s Matovičom z vlastnej iniciatívy. Zuzana ich neoslovila ani nepodala žiadnu sťažnosť. V RTVS si celú situáciu niekoľkokrát prehrali a usúdili, že problém je potrebné vyriešiť.

Očkovacia lotéria včera zažila veľké fiasko. O rozprávkovú sumu 400-tisíc eur prišla pani Zuzana len preto, že televízny signál na internete mal veľké omeškanie, pre ktoré nestihla včas povedať heslo.

,,Zuzka, heslooo, povedz heslo!" kričali na ňu moderátori. ,,Neskoro mi to zobrazuje na internete, nemám televízor, mám len internet," hovorila zúfalá Prešovčanka. Heslo ,,Zdravé Slovensko!" zakričala iba 3 sekundy po limite. Keby jej signál vysielal priamy prenos správne, výhra mohla byť jej.