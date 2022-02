Až stotisíc Ukrajincov, podľa oficiálnych zdrojov, za jediný deň opustilo svoje domovy a vybrali sa na útek pred ruskou vojenskou agresiou. V piatok cez hraničných priechod na slovensko-ukrajinskej hranici bolo mimoriadne rušno. Druhý deň po ruskom útoku na Ukrajinu húfne prechádzali na slovenskú stranu najmä ženy s malými deťmi. Svojich manželov a otcov ich detí nechávali na druhej strane. Dospelých mužov do 60 rokov totiž odmietali pustiť cez hranice pre vyhlásenú všeobecnú mobilizáciu. "Manžel zostal na druhej strane, no colnici ho zastavili a nesmie prekročiť hranice. Neviem, čo teraz bude. Mám naplánovanú cestu do Prahy, deti sa tam narodili, majú trvalý pobyt. U nás je veľmi zlá situácia - ostreľovanie, tanky. Nemôžem nájsť slová," vravela nám s plačom a zúfalstvom v hlase Marianna (29) z Luhanska, ktorá uteká z vojny s deťmi Erikom (5) a Denisom (1).

Natália (37) z Ľvova prekročila v piatok dopoludnia hranice s deťmi vo veku 9 a 15 rokov a na hraničnej čiare čakala, kým si pre ne príde jej matka, ktorá žije v Košiciach. "Ja sa vraciam späť na Ukrajinu. Mám tam manžela, psíka. Manžel ma čaká na druhej strane," vraví. Na otázku, či si myslí, že sa u nich situácia do týždňa upokojí, povie: "Chcela by som."

S ročným synčekom v kočíku postávala z Mária (25) Mukačeva. "Idem k rodičom, bývajú v Košiciach. Ušla som, aby som sa dostala do bezpečia. Čakám na mamu a sestru, ktoré ešte neprešli colnou a pasovou kontrolou. U nás je zlá situácia, strieľajú, ľudia umierajú. Strašné! Manžel ostal na Ukrajine, nechcú ho pustiť."

Svoju dcéru a vnúčatká čakala na slovenskej strane Ukrajinka Jelena žijúca v Ladomírove, neďaleko Uble: "Už som ich dlho nevidela. Otec detí zomrel na Ukrajine, tak sme ich vzali k sebe teraz."

Keď pri slovenskej závore uvidel Vasja (28) zo zakarpatského Perečína, ako k nemu prichádzajú z ukrajinskej strany malý synček Dávid (4) a manželka, srdcervúco sa od radosti rozplakal. Malý sa k nemu rozbehol, vrhol sa mu do náručia a šťastný otec ho silno vyobjímal. Namierené majú do Prahy, kde otec rodiny pracuje. "Chceme sa zachrániť," povedal nám.

Aj ďalší chlapi pracujúci na Slovensku, v Čechách či iných krajinách Európy čakali na svoje rodiny. "Máme to šťastie, že máme povolenie k pobytu a tak si máme kam svojich blízkych odviezť do bezpečia. Nevideli sme sa dva mesiace. Ideme do Čiech. Ja si osobne teraz myslím, že Putin pôjde až do Berlína. Keď ho my Ukrajinci neudržíme, tak on sám sa nezastaví. Viem o tom, že tam padajú rakety, žena a deti už čakajú v dodávke na colnú kontrolu na hraničnom priechode," vravl Vasyľ (30) z Chačiva, 160 kilometrov od Uble.

Od skorého rána stála na hraniciach dodávka Spišskej katolíckej charity. Jej zamestnanec Anton Frič, ktorý má na starosti prácu s dobrovoľníkmi, vydával okoloidúcim so svojimi kolegami teplý čaj a keksy: "Bol som v minulosti pomáhať za charitu utečencom v Iraku. Som v šoku, že to isté, čo sa stalo tam, teraz zažívame tu. Vieme im pomôcť s ubytovaním. Máme vlastné zariadenie vo Vysokých Tatrách, charitný domov. Vieme ubytovať 50 ľudí a máme aktuálne skoro 50 domov od individuálnych dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní ubytovať rodiny u nich doma. Už máme rodiny, ktoré o ubytovanie požiadali, sme s nimi v kontakte."

Na obecnom úrade v Ubli zberajú humanitárnu pomoc pre obyvateľov Ukrajiny, v prípade zriadenia utečeneckého tábora vo Veľkom Bereznom, ju tam presunú. Vyčlenili telocvičňu pre utečencov. Od včera tam mali viacerých, postupne ich zamestnanci Migračného úradu odvážajú do tábora v Humennom.

Mikuláš (69) so synom Štefanom (29) zo Sniny priniesli úrad do Uble deky a inú pomoc. "Ozvali sa viacerí naši susedia, ktorí chceli prispieť materiálnou pomocou. Niečo sme priniesli už teraz a prišli sme sa opýtať, čo by potrebovali," vraveli nám. Vojna v susednom štáte sa ich bezprostredne dotýka. Štefan tam má manželku z Volyne, zo severozápadu Ukrajiny, s ktorou sa vzali pred mesiacom, spoznali sa na stáži ako vysokoškolskí pedagógovia. Zhodou okolností práve v piatok mala pricestovať kvôli termínu na migračnom úrade z dôvodu podanej žiadosti o zlúčenie rodiny. "Stojí na hranici. Mala šťastie, že môže k nám pricestovať a nebude mať neistý status. Včera bol hrozný deň. Ráno som sa zobudil a uvidel tie správy o výbuchoch a uvedomí si, že blízky človek je v tej krajine.. Tak to prežívali viacerí, mnohí tam máme príbuzenské väzby. Aj preto sa tu na východe zdvihla vlna solidarity," uviedol Štefan.

Pomáhať chcú aj iní. Starostovia z okolia Domaše zverejnili naliehavú výzvu všetkým občanom, chatárom a vlastníkom ubytovacích zariadení v okolí Domaše: "Situácia na Ukrajine je vážna. Mnoho rodín z noci na ráno prišli o svoj majetok a musia s rodinami aj malými deťmi utekať pred vojnou do bezpečia, aby si zachránili vlastný život. Obce z okolia Domaše - Bžany, Nová Kelča, Turany nad Ondavou, Holčíkovce, Kvakovce, Malá Domaša a Slovenská Kajňa vyzývajú svojich občanov, chatárov, ale aj prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, aby v prípade, že majú možnosť na dočasné ubytovanie, aby to nahlásili na svojom obecnom úrade. Hľadá sa chata, izba v rodinnom dome, penzión, hotel a pod. Pozor, pôjde o dočasné, nie dlhodobé ubytovanie prevažne pre rodiny alebo matky s malými deťmi do času, kým nedôjde k ich presunu do štátom zriadených táborov."

Anketa Privítali by ste zorganizovanie humanitárnej pomoci, aby ste sa mohli do nej zapojiť a prispieť? Áno 0% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: