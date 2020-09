Vyzerá ako nemecký herec z filmu Komisár Rex! Do fitka si ho ženy chodili obzerať, či naozaj existuje. Neverili, že za jeho myšlienkami je reálny muž s výzorom filmovej hviezdy. No jednou z najväčších zvláštností vysokého tridsiatnika s dokonalou postavou je jeho zmýšľanie. Na ženy nehľadí ako na objekty, ktoré musia mať vyšportovanú a sexi postavu. Vraví, že najpodstatnejšie je, aby sa cítili dobre.

Opovrhuje fiflenami, ktoré sa starajú iba o to, aby dobre vyzerali, denne drú vo fitku a potom ohŕňajú nos nad matkami s deťmi, ktoré majú kilá navyše! Neznáša, ak jedna druhej lezie do kapusty a preberá jej muža. Pre zaneprázdnené pripravil videá ako cvičiť doma, aby odrovnal ich výhovorky, že na cvičenie nemajú čas.

Vtipnými komentármi svoje klientky povzbudzuje a radí im, nielen ako schudnúť, ale snaží sa aj o zmenu ich životného štýlu a psychiky. Páčia sa mu ženy krv a mlieko, nie vychrtliny. No najmä také, ktoré majú charizmu a nemajú potrebu si niečo dokazovať. Ale všetkým radí jedno zásadné: “Nezabúdajte, že ste princezné!” Rád načúva svojim klientkám, nevníma ich ako chodiace telá ale komplexné bytosti s veľkými dušami, v ktorých sa každá z nich borí so svojimi starosťami. A dokazuje to aj tým, že jeho priateľka vôbec necvičí. Smeje sa, že je to Rusínka, takže temperamentu má dosť a to jej pomáha udržiavať si dobrú postavu.

Čo je základom pri chudnutí?

“Pohyb, strava, dostatočný príjem tekutín, disciplína, túžba a motivácia.”

Prečo sa zameriavate najmä na ženy?

“Rozumiem si s nimi. Viem, aké cvičebné techniky u nich fungujú a mám aj výsledky. Ženy vydržia viac ako chlapi. Majú vyšší prah bolesti. Chlapi sa z toho smejú, keď im to vraví, ale je to naozaj tak, že niektoré cviky, ktoré dávam ženám, nezvládne hociktorý muž. Efekty sú pri mne rýchle, mením nielen postavy, ale aj myseľ.”

Vaša partnerka je vyšportovaná?

“Nie, ona necvičí. U mňa vôbec nejde o postavu, ale o to, čo má človek v srdci.”

Vytvorili ste ženám program na doma, čo bolo motiváciou?

“Aby sa nemohli vyhovárať, že nemajú čas na cvičenie. Ale niektoré sú naozaj zaneprázdnené, majú deti. Niektoré aj problémy s financiami, fitko niečo stojí. Ja to chápem.”

Máte nejaké špeciálne cviky?

“Áno, majú medzi cvikmi krátke pauzy. Pri mne ženy zosilnejú. Prispôsobujem to ich stavbe tela. Zameriavam sa na vekové kategórie od 30 do 55 rokov a preto pre ne nemôžem vymýšľať ťažké cviky.”

Za hlavnú však považujete psychickú podporu?

“Každej klientke na začiatku vysvetlím, že je dôležité netlačiť na pílu a aby sa každý deň nestavala na váhu a nekontrolovala kilá. Cvičenie musí ženu baviť, myseľ je s telom prepojená a bez toho chudnutie nefunguje. Ak čokoľvek človek robí s nechuťou, pozitívny výsledok sa nedostaví a iba vás to vyčerpá. Rovnako je to aj s každým druhom cviku. Ak niektorý klientke nevyhovuje, intuitívne cíti, že sa jej to nepozdáva, musí mi to povedať a vymyslíme nejaký iný. Nič sa nemôže robiť nasilu. Myšlienky treba nechať prejsť. Z negatívnych ochoriete, pozitívnymi sa liečite.”

Aké ženy sa páčia vám?

“Medzi mužom a ženou musí fungovať chémia. Nejde o dokonalú postavu, musí ma niečim zaujať, mať charizmu. Typy ako talianska herečka Monika Bellucci.”

Akú stravu im radíte?

“Vysvetľujem, že všetko je nastavenie mysle a potom môžete jesť, čo chcete. Samozrejme, spočiatku ženy nastavím, vysvetlím, ako sa treba v prvých mesiacoch stravovať, aby sa nastavil metabolizmus a rýchlejšie telo spaľovalo. Dovtedy si treba dávať veľký pozor na stravu. Ale ak si telo žiada niečo sladké, tak vravím, že mu ho treba dať. Ale bez výčitiek. A to, že väčšina trénerov radí jesť každé tri hodiny, považujem za nezmysel. Ak človek nie je hladný, prečo by mal jesť? Ale zase nie tak, že celý deň nič a večer sa napchať. Raňajky sú najpodstatnejšie, radím im ovsené vločky, ale varené. Majú všetky karbohydráty, ktoré človek potrebuje. Cez deň by bolo dobré zjesť mäso so zeleninou, bez prílohy. Ak sa jej nevedia vzdať, tak najlepšia je ryža. Žiadne gramáže neurčujem, všetko meriame hrsťami, prevažovať by mala zelenina. Na diétu sú najlepšie ryby, ak ich niekto nemá rád, tak kuracie alebo morčacie mäso. Na večeru radím klientkám gumi džús, teda proteinový nápoj. O chlebe im vravím, že na neho treba zabudnúť.”

Máte nejaký cieľ, kam sa chcete posunúť?

“Začal som spolupracovať s Amerikou. Tvorím motivačný program na cvičenie pre ženy a psychologickú pomoc.”

Motivujete ženy aj vtipnými hláškami.

“Keď som začal pôsobiť v Košiciach, napísal som na sociálnu sieť hlášku: Kto pozerá na kilá, má doma debila. Tento príspevok to spustil. Dostával som správu za správou, každý chcel so mnou cvičiť.”

Ako vyzerá váš deň?

“Vstávam o štvrtej ráno, lebo vtedy je myseľ najotvorenejšia. Vyskočím z postele, mobilu sa niekoľko hodín ani nedotknem. Venujem sa stíšeniu mysle - meditujem, relaxujem, myslím na to, čo by som chcel, raňajkujem, dám si studenú sprchu. To je môj rituál. Dopoludnia potom cvičím a trénujem. Popoludní už iba tvorím motivačné texty. Všetko robím pocitovo.”

Darí sa vašim klientkám?

“Samozrejme. Mojou najšikovnejšou je žena, ktorá mala 120 kíl, za mesiac a pol schudla 15 kg. Je usmievavá, všetko dodržiava, čo jej poviem, maká, mení sa, váha ide u nej veľmi rýchlo dole, pretože ju to baví, teší sa na cvičenie.”

Jakubove povzbudivé hlášky:

Ženy s kilami navyše volá moje mrenky. Mrenkin muž je Fero.

K fotke herca Pierca Brosnana a jeho moletnej manželky napísal: Agent 007 miluje svoju XXL Bond girl s každým cm jej tela. Citujem: "Čim je väčšia, tým viac ju milujem". Z toho ženy veľmi jasne vyplýva, že každá z vás aj so 100 kg navyše môže byť Bond girl a začať so mnou cvičiť, robiť niečo veľa pre seba a tvarovať si figuretu. Ak Ti doma rozpráva tvoj muž, že to nikdy nedokážeš, tak si si našla len agenta nula. Nájdi si agenta, čo rieši, čo si dnes jedla namiesto koľko si schudla. Postava nie je a nikdy nebude zárukou šťastia. Cítiť sa vo svojom tele ako v chráme však ide šťastiu naproti..svižným krokom.

Počúvaj mrenke, na tričko si môžeš dať napísať: “Fero ľúbi každý gram môjho sadla a preto som ho prisadla.”

Myslí aj na chudé: “Môžeš nosiť tričko “mám cici aj rici”, aj keď nemáš a nosíš vypchávky, kým šetríš na silikóny.”

Tak je: Štúdie dokazujú, že 9 z 10 mužov uprednostňujú ženu s krivkami. Ten desiaty muž uprednostňuje tých 9 mužov.

K fotke vzdychajúceho muža, ktorý si drží ruku na hrudi napísal: “Keď si uvedomíš, že to, že apáš po dychu nemá nič spoločné s koronou… Je to len preto, že si vyšiel po schodoch a Tvoj tuk začal spievať.”

Tvoj život sa môže veľmi rýchlo zmeniť, ak budeš správne sústredená na cieľ.

V živote je dôležité neprísť o tu správnu príležitosť. Moje programy sú vaša príležitosť zmeniť sa, no je len na vás, čo urobíte s vašimi šunčičkami.

Už si mala hamburgeris v tom lačnom bruške dnes? Povedz pravdu! Hanzík ťa vidí!

Život ma naučil, že predtým, než si diagnostikujem zlú náladu, mám zistiť, aké pilule na hlavičku papajú ľudia, ktorými som obklopený.

Hela láduje guláš s haluškami. Marča cháluje sviečkovú na smotane. Gita už druhú huspeninu požrala a Ferovi nič nenechala a Zdena kŕmi decko tak, že jedna lyžička krupice malej a tri Zdene. Kto to kedy videl? Také bruchá ako lavóóóry budete mať. Ale tak vám treba, pažranice. Pusti to! Vidím ťa!

Otázka pre mrenke: Čo keby som Ti povedal, že chudnutie je také jednoduché ako varenie? Sa ti to nezdá? Tak ti to vysvetlím, nie je potrebné znovu objavovať koleso, Hanze ho už objavil.

K vtipu o tom, že ona jemu vraví, že zlatko, ja mám pamäť ako slon a on jej odpovedá, že to si nemyslím, ty zatiaľ len vyzerá ako slon, dopísal: Ona v mysli: Kiežby aj Tvoj chobot tak vyzeral.

Dnes som ti chcel pripomenúť, že keď si mala svoju pôvodnú váhu, bolo ti vidnoaj lícne kosti, mrenke! Mala si aj väčšie oka a pery a nemala si tri brady.

Raňajkuj, obeduj a večeraj ako princezná. A zapamätaj si, že ty si nie tučná, ty si princezná.

Ja by som vám aj povedal, že “pod na moju hruď”, ale je vás plno veľa a niekedy by moju úlohu internetového manžela mohli zastúpiť vaši real muži doma. V niektorých pripadoch by dostali odo mňa na držtičku, lebo nevedia objať ženy svoje, ktoré potom vystrájajú na nete. Keď je žena zlá, nemá objatie!

Hanze mrena sa nepotrebuje iným miešať do vzťahov, vie, že v cudzích vodách svoje šťastie nenájde, nemá komplexy, je šupa, šťavnatá, kozatá, riťatá, hubatá, macatá.

Nikdy sa nepodhadzujte mužovi, žiadny si vás nebude pre to vážiť. Moja Hanze mrena je hrdá, verí si. Nie je nič krajšie na žene ako nedostupnosť.