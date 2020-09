Príkra je najmenšou obcou na Slovensku. Spolu so susednými dediny Šarbov a Havranec tvorí trojuholník miniobcí v kúte krajiny. Obklopuje ich romantická príroda. Dovedna majú iba cez 30 obyvateľov, z nich bolo na trvalý pobyt v Príkrej donedávna prihlásených iba sedem, teraz ich je dvanásť. No reálne tam žije iba polovica.

Príkra je rajom pre chalupárov kvôli okolitej krásnej prírode, je tam ticho a pokoj. No trvalý život v nej je ťažký. Lebo práve to, čo je výhodou pre jej príležitostných obyvateľov, je pre sklaných príťažou. Najmä v zime. Lebo najbližší obchod je vzdialený päť kilometrov, do tunajšieho dreveného kostolíka prichádza kňaz slúžiť omše iba v lete a cez sviatky, autobus sem jazdí len raz do týždňa počas prázdnin. A chýba aj mobilný signál aj internet. Kúriť sa dá iba drevom.

Starostu obce tu na úväzok robí Miroslav Goldír (44), ktorý doteraz robil aj stropkovskej Tesle. Spolu s manželkou Janou (45). Lenže počas koronakrízy prišiel o prácu, tak sa teraz neplno venuje starostlivosti o dedinu. Úraduje vo svojom rodinnom dome, pred ktorým visí slovenská i európska vlajka. Ale už nie dlho, postaral sa o novú úradovňu. Nová stavba už stojí na konci dediny, ide o novučičkú unimobunku, v ktorej bude po novom sídliť obecný úrad.

Všetko pripravené, nový obecný úrad už nebude v dome starostu. Zdroj: Ingrid Timková

V obci na severovýchode Slovenska stojí 23 domov. Väčšina z nich zíva prázdnotou. Najmä počas zimy. V lete sú využívané ako chalupy. Trvalo obývaných domov napočítate iba na jednej ruke, zväčšo ide o ľudí v dôchodkovom veku, ktorí sa tu narodili a k tomuto miestu priľnuli. No aj tak niektorí z nich na zimu odchádzajú do mesta k príbuzným. No natrvalo tu dokonca býva aj mladý pár. No natrvalo sem prichádzajú bývať najmä dôchodcovia. “Počet trvalo prihlásených sa nám rozrastá. Pribudli napríklad manželia, ktorí si kúpili dom v Prahe, ale počas leta budú bývať u nás,” šokuje informáciou starosta.

Starosta obce Miroslav Goldír s manželkou Janou Príkru obývajú trvalo. Zdroj: Ingrid Timková

Lenže v zime tu prebýva iba sedem ľudí, chalupári nechodia. Napriek tomu, že podmienky na život tu majú ťažké, žijú družne. Silvester trávia spoločne. O polnoci sa všetci zídu v strede obce a prichystajú si dokonca aj ohňostroj. “Je tu božský pokoj, obrovský relax. Nemenila by som. Je tu pohodička, dobrí susedia,”smeje sa starostova žena. Jej muž robí susedom aj nakupovača, čo si najmä tí starší pochvaľujú. Stačí, ak spíšu zoznam, čo potrebujú a starosta im ochotne dovezie z mesta všetko, čo si zaželajú.

Ročný rozpočet obce je iba 7-tisíc eur. Napriek tomu dokážu ušetriť, funguje im aj verejné osvetlenie. Najmä v lete, keď ľudia opekajú na záhradách. V zime podľa dohody. Ak niekto potrebuje ísť skoro ráno do práce, starosta mu vyhovie. Ani s vývozom odpadu nemajú problém, dokonca ho triedia. Na konci dediny je kontajner pre zmiešaný odpad, keď je plný, starosta ho dá vyviezť. “V lete do každého domu raz za čas nieto príde,” dodáva Jana. Košičanka Monika Kurečková (54) pracuje v Rakúsku, v Príkrej žije z mesiaca 2 týždne: “Je tu úžasne. V zime nikde nikoho, o štvrtej popoludní už ani dušu nestretnete.”

Miniobce v číslach

Najviac ich je na severovýchode v okrese Svidník

Menej ako 100 ľudí žije v 20 obciach

Najmenšia je Príkra s 12 obyvateľmi

Príkra, Havranec a Šarbov majú dovedna menej ako 40 obyvateľov

Fakty o Príkrej

v drevenom kostolíku je omša iba v lete v nedeľu a počas sviatkov

obchod s potravinami je v obci Krajná Poľana vzdialenej 5 km

obec ročne zaplatí za osvetlenie 240 €

mobilný signál a internetový chýba

prihlásených je 12 obyvateľov, trvalo tu žije iba polovica z nich

