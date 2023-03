Gimi je kríženec huskyho a je veľký asi ako nemecký ovčiak. Na prechádzke v lese sa vyvliekol z vodítka, takže nie je nijako označený. Zúfalí majitelia už vyskúšali všetko možné. S ochotnými dobrovoľníkmi prehľadali les, vylepili letáky, pýtali sa okoloidúcich. Majiteľ dokonca prespal v lese, dúfajúc, že sa tam Gimi objaví. Zatiaľ sú akékoľvek snahy márne.

Gimi je priateľský, má rád ľudí aj deti. „Prosím, keď ho uvidíš – vezmi ho do auta, do dvora... Neodchádzaj od neho. Ja by som to pre Tvojho psa alebo mačku urobil bez váhaia," vyzval majiteľ psíka na sociálnej sieti. Za nájdenie milovaného domáceho miláčika ponúka odmenu 100 eur.

Dokonca sa majitelia obrátili na známu facebookovu stránku HAKA, ktorá síce pátra po stratených ľuďoch a autách, ale oni ju prosia, aby urobila výnimku. "Nie každý sleduje “psie” stránky a my už naozaj prepadáme zúfalstvu. Neskutočne nám záleží na tom, aby sa nám ho podarilo nájsť," napísali majitelia Gimiho.

Videli ste psíka Gimiho? Ozvite sa majiteľom na telefónne číslo 0904 349 312!