Arcibiskup Babjak pochádza z obce Hažín nad Cirochou (okres Humenné). Ako malý často lovil ryby, kúpal sa, pásol husy s kamarátkami, od ktorých sa naučil šiť a vyšívať. "Vianoce pre nás boli sviatkom radosti a zimných radovánok. Vždy bolo plno snehu. To bola veľká robota, aby sme len v našom dvore upratali cestičku - tunel, aby sme mohli vychádzať na ulicu. Našou prvou úlohou týkajúcou sa sviatkov bolo ísť s otcom alebo strýkom do lesa a vyhľadať vhodný stromček - všetci to tak robili, celá dedina," spomína s nostalgiou v hlase.

Jeho otec pripravil seno pre dobytok a išlo sa s ním do chlieva. Zvieratká v ten deň dostali aj koláče či iné dobrotky. Až následne sa sadalo za vianočný stôl, predtým im však otec zavinšoval a poprial požehnané sviatky: "Prečítali sme evanjelium, zaspievali koledu a až tak sme začali večerať. Chodov sme mali veľa, ale pre mňa boli najlepšia hustá hríbová polievka kyslá. Ďalším jedlom bola kapustnica, fazuľa, ryba, šalát, bobaľky a naostatok zákusky, no tie už človek ani nevládal jesť. Samozrejme, večera sa začínala medom, oblátkami." Ako "jasličkár" chodieval koledovať od domu k domu, niekedy im to trvalo aj dva dni. Výslužky darovali chrámu a tešili sa, že majú prostriedky na jeho vynovenie. "Vtedy ešte nebola povolená gréckokatolícka cirkev a preto sme na polnočnú omšu chodievali do rímskokatolíckeho kostola v Humennom. Tam sme šli vlakom a späť peši. Lenže bol to pre nás unikátny zážitok. Kráčali sme päť kilometrov sme vo veľkom mraze a snehu. Celá skupina, približne 40 ľudí sme, po celý čas spievali, hoci sme boli úplne premrznutí," opisuje. Ktoré z vianočných jedál si dopraje aj počas roka? Dozviete sa v popise fotky v GALÉRII tu.

Vianočný príhovor čitateľom denníka Plus JEDEN DEŇ od arcibiskupa Jána Babjaka, ktorý je známy svojou priamosťou, si vypočujte v odkaze nižšie. Prekvapia vás jeho OSTRÉ a kritické slová na stav spoločnosti v súčasnej pandémii:

Sviatky vladyku v súčasnosti začínajú veľkým Povečerím, čo je modlitba cirkví byzantského obradu, ktorá sa slúži v predvečer sviatku Narodenia Pána či Bohozjavenia. Roky sa jej zúčastňuje v katedrálnom chráme. "Odkedy sa pominula moja mamka, tak mi prichádza Štedrovečernú večeru pripraviť moja sestra. Zostáva u mňa cez prvý deň vianočný a na druhý ju veziem domov a preto slávim liturgiu v niektorej z farností v Humenskom okrese," vraví.

Čas medzi sviatkami trávi zvyčajne v Litmanovej, na pútnickom mieste, v tichu a pokojnom prostredí. "Kde môžem zhodnotiť svoj osobný život, ďakovať Matke Božej," vysvetľuje.

