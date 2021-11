Mnohí, ktorí Chautura poznajú, sa aj s odstupom času zaujímajú o to, ako sa má a kde momentálne účinkuje.

Plánovaná operácia odhálila problém

Podarilo sa nám skontaktovať s vladykom. Jeho hlas znel optimisticky. „Absolvoval som chemoterapeutickú liečbu a podľa prvých výsledkov to vyzerá tak, že zabrala. Krvný obraz sa mi upravil a aj subjektívne sa cítim dobre. Lekári mi povedali, že som prišiel včas. Bola to náhoda, chystal som sa na operáciu kolena, ktoré sa mi pošramotilo rokmi športovania, a pri predoperačných vyšetreniach sa lekárom nezdali moje krvné testy. Ďalšími rozbormi zistili, že ide o leukémiu... Teraz by som mal ísť na ďalšiu kontrolu v polovici decembra, uvidím, čo povedia,“ hovorí emeritný biskup, ako znie jeho aktuálny status.

Radšej na bicykli ako pešo

Vladyka poznamená, že momentálne nešportuje tak, ako bol zvyknutý, keďže operáciu kolena pre najnovšie opatrenia opäť preložili a nový termín ešte nestanovili. „Akurát sa občas preveziem na bicykli, ale len po rovine, žiadne náročné a dlhé trate neabsolvujem, keďže koleno ma pobolieva, ale je to menej ako pri bežnej chôdzi,“ vysvetľuje biskup.

Sťahovanie z Košíc

Pred časom Chautur opustil sídlo Košickej eparchie a presťahoval sa do Kláštora redemptoristov v Michalovciach. „Tam mám svoju izbičku a pri nej prijímaciu miestnosť. Zapájam sa riadne do života spolubratov, modlím sa s nimi, slúžim liturgiu v Bazilike zoslania Ducha Svätého, ktorá je súčasťou kláštorného komplexu. Musím povedať, že sa mi už aj žiadalo odísť z predchádzajúceho zhonu, ruchu, napätia a zháňania, lebo práca biskupa nespočíva len v duchovnej službe, ale aj v úradníckej robote, ktorú som vykonával tridsať rokov. Choroba moje rozhodnutie o odchode urýchlila, keďže aj lekári mi odporúčali, že s ohľadom na moju diagnózu potrebujem pokoj a vyhýbať sa stresu,“ poznamenáva.