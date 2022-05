Po abdikácii prešovského arcibiskupa Jána Babjaka vychádzajú na povrch staré kauzy, ktoré sa spájajú s jeho menom. Jednou z nich je premiestnenie vzácneho ikonostasu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, z gréckokatolíckeho dreveného chrámu Nanebovstúpenia Pána zo Šmigovca v okrese Snina do jeho repliky v Ľutine.

Starosta Šmigovca Ján Pidanič porozprával denníku Plus JEDEN DEŇ, koľko úsilia vynaložil, aby sa historický skvost vrátil späť veriacim, ale s bývalým arcibiskupom nenašiel spoločnú reč.

Rekonštrukcia ako zámienka

"Eparcha Ján Babjak ešte v roku 2004 dal odviezť ikonostas z nášho dreveného chrámu s tým, že ho dá zreštaurovať a potom nám ho vráti. Reštaurátorské práce prebiehali od roku 2005 do roku 2008, ale návrat sa nekonal," rozpráva starosta. Zdôvodnenie Babjaka údajne bolo také, že chrám v Šmigovci sa nachádza v havarijom stave.

Hnev ani plač nepomohli

Potom, keď bola cerkev v roku 2011 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Prešov odsúhlasil jeho obnovu, ktorá prebiehala štyri roky. "Prešovskí pamiatkári medzitým odsúhlasili eparchii, aby dočasne ikonostas s prestolom umiestnila v novopostavenom drevenom chráme v Ľutine, ale len dovtedy pokiaľ nebude kostolík v Šmigovci obnovený," vysvetľuje Pidanič.

To, v čo nikto neveril sa stalo skutočnosťou."Náš ikonostas putoval do repliky v Ľutine. Keď sme sa to dozvedeli, boli sme veľmi nahnevaní a znechutení. Ja som si ho ani nebol pozrieť. Väčšina našich veriacich ho však videla. Mnohí aj plakali a prosili, aby som naše dedičstvo priviezol domov. Veď tí starší boli práve tu krstení i sobášení. Verím, že teraz, po odchode, dnes už emeritného biskupa, jeho nástupca eparcha Peter Rusnák zjedná vo veci nápravu," nádejá sa starosta.