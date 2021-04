Televízna megahviezda Nora Kabrheľová je zvyknutá na život osamote. No sviatky trávi výlučne so svojimi milovanými blízkymi - mamou, sestrou Erikou a jej rodinou. Aké veľkonočné zvyky dodržiavajú? A ktorým dvom mužom dovolí, aby ju obliali?

Veľká noc Nory Kabrheľovej: Zvláštne zvyky! Z tohto pôjdete do kolien!

Slávna Nora Kabrheľová, predtým Mojsejová, sa na nezáujem svojich obdivovateľov a kamarátov sťažovať nemôže. No ona má najradšej svoj pokoj v útulnom byte na východe Slovenska, v ktorom sa o priestor delí so svojim psíkom - naháčkou Šárikou. So svojimi blízkymi - mamou a sestrou sú však v neustálom telefonickom kontakte. Pre pandémiu sa však mesiace nevideli. Nora poctivo dodržiava všetky nariadené opatrenia.

Veľkonočné sviatky však najznámejšia Košičanka strávi v rodinnom kruhu. “Budem v Košiciach, u svojej sestry Eriky. Má veľký dom a vieme sa v ňom izolovať,” vysvetľuje bývalá úspešná podnikateľka. U jej sestry býva aj ich mamka. Tá má vyhradené celé vrchné poschodie a tak je u nej riziko nákazy minimalizované. “Vôbec nevychádza, jedlo jej vynášajú. Sestra prísne dbá na to, aby sa nenakazili. Nikam nechodia, ani na nákupy. Tie si objednávajú a prinášajú im ich až k dverám domu,” opisuje Nora. Ona sama sa nákazy veľmi bojí, preto je takisto opatrná.

No teší sa, že aspoň pár dní si vychutná spoločnosť blízkej rodiny. Na otázku, či dodržiavajú nejaké zvláštne zvyky, súhlasne pritakáva hlavou. “Áno, máme veľmi zvláštne zvyky. Sestra bude piecť koláče a ja sa budem na to pozerať. Ako každú Veľkú noc,” rozosmeje sa. Erika, ktorá je učiteľkou hudby, má okrem sluchu vycibrené aj kuchárske umenie. Je vychýrenou cukrárkou. Jej torty vyzerajú ako hotové umelecké diela. Na veľkonočný stôl aj tento rok nachystá venčeky z odpaľovaného cesta, krémeše a punčové rezy. Pochutnajú ai aj na tradičnej údenej šunke, zemiakovom šaláte, cvikle, vajíčkach. Syrek nerobia, keďže v rodisku jej mamy ani švagra to nebolo zvykom. “Ale ja tieto veľkonočné jedlá aj tak nemám rada a ani nikdy som nemala. Údené mäso nejem už roky. Ja si dám venček, vypijem kávu a mám dosť,” prekvapuje Nora, ktorá v ostatnom období jedáva iba ako vrabček.

Čo ju však ako tradične každoročne neminie, je oblievačka. A hoci žiadnych kupačov nečakajú, lebo sa korony boja ako čert kríža, obliata bude poriadne.