Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove už tradične v predveľkonočnom čase prinesie verejnosti výstavu s názvom Trebišovski pisanki. Tento rok je to už 33. ročník. Pisanki sú v zemplínskom nárečí kraslice, ktoré sa podľa prastarých zdrojov písali, keďže na každom vajíčku okrem ornamentov, náboženských motívov alebo jarných kvetov či zvieratiek bol aj odkaz pre kúpača, ktorý mu tam napísala jeho milá.

Stovky kraslíc

V tomto roku si návštevníci trebišovského kaštieľa môžu v rámci súťažnej výstavy v zdobení pozrieť v dvorane 800 kusov veľkonočných kraslíc nielen z tvorby umelcov z domova, ale aj zo zahraničia.

Anketa Venujete sa pred Veľkou nocou výrobe kraslíc? áno 0% nie 0% plánujem 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Techniky od výmyslu sveta

„Súťaž v Trebišove sa teší veľkej obľube a aj tento rok do nej pribudli noví účastníci, taktiež z Českej republiky. Spolu vystavuje 47 súťažiacich, medzi nimi dokonca aj traja muži. Prezentované techniky výzdoby kraslíc sú rôzne: tradičné, netradičné, kombinované a iné," uviedla pracovníčka múzea Mária Čatyová s tým, že záujemcovia nájdu na jednom mieste kraslice zdobené voskovou batikou, vyškrabávané, odrôtované, oblepované, voskované a farbené v odvare z cibuľových šúp.

Dvestoročné vzory

„Majsterky ľudovej umeleckej tvorby Českej republiky využívajú už skoro 200 rokov staré novoostrožské vzory vytvorené voskovou batikou a vzory z Valašska tvorené technikou vyškrabovania. Autorka z Batizoviec z okresu Poprad zdobí kraslice technikou vyškrabovania motívmi známymi vyše 100 rokov," spresnila Čatyová.

Malé i veľké

Súťažiaci využili pri zdobení vajíčka rôznych živočíchov, napríklad anduliek, koriel, ale aj holubie, slepačie, kačacie, morčacie, husacie alebo pštrosie vajcia.

Príďte do Trebišova

Praktické ukážky zdobenia kraslíc si návštevníci môžu prísť vyskúšať do kaštieľa v Trebišove v nedeľu 2. apríla, a to v rámci tvorivej dielne Zdobíme kraslice. Výstava Trebišovski pisanki potrvá do 21. mája.